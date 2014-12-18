Più di 220 persone all'ultimo incontro pubblico a Fontenay-sous-Bois

Data di pubblicazione: 18 dicembre 2014

Più di 220 persone hanno partecipato al terzo e ultimo incontro pubblico che si è svolto ieri sera presso l'École Michelet di Fontenay-sous-Bois.

Dopo una presentazione del progetto, un momento di scambi ha permesso al pubblico di porre domande. Molti interventi ben argomentati si sono concentrati in particolare sull'ubicazione delle stazioni e sulla scelta di un percorso.

Scarica lo slideshow di presentazione

Questo incontro è stato anche l'occasione per i proprietari dei progetti e il garante di trarre i primi insegnamenti dalla consultazione.

Ad oggi sono state raccolte più di 2.000 recensioni. Ci sono molte espressioni sull'opportunità del progetto con una maggioranza di pareri favorevoli. La consultazione è stata inoltre caratterizzata da questioni relative alla pianificazione, al finanziamento e al miglioramento dei trasporti esistenti. Ma sono soprattutto le stazioni e i percorsi che ti interessavano molto. Tutti sono stati oggetto di osservazioni e proposte che saranno prese in considerazione nella revisione.

Ringraziamo le numerose persone che hanno partecipato agli incontri pubblici.

La consultazione continua fino al 10 gennaio. Quindi, STIF e RATP analizzeranno tutte le opinioni espresse per redigere il bilancio della consultazione.