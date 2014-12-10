Torna l'incontro con i passeggeri alla stazione di Château de Vincennes

Data di pubblicazione: 10 dicembre 2014

Lo STIF e la RATP erano presenti ieri nel tardo pomeriggio alla stazione di Château de Vincennes e alla stazione degli autobus per informare gli utenti sul progetto. Ringraziano i viaggiatori che hanno posto domande e espresso le loro opinioni. Vari argomenti hanno alimentato le discussioni: il programma del progetto, l'ubicazione delle future stazioni, gli effetti sul funzionamento dell'attuale linea 1, ecc.

I pareri espressi nel corso della riunione saranno presi in considerazione nei risultati della consultazione.

Vi ricordiamo che l'ultimo incontro pubblico si svolgerà mercoledì 17 dicembre a Fontenay-sous-Bois alle 19:30.

Il verbale della riunione.