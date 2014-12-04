Tutto esaurito per il 2° incontro pubblico a Montreuil

Data di pubblicazione: 4 dicembre 2014

Circa 250 persone hanno partecipato al secondo incontro pubblico che si è svolto ieri sera presso il complesso sportivo Arthur-Ashe di Montreuil nel quartiere Bel Air – Grands Pêchers. Dopo una presentazione del progetto da parte di STIF e RATP, sono state poste molte domande in particolare sull'ubicazione delle stazioni e sul loro accesso, sull'attuale rete di autobus e sugli altri progetti di trasporto previsti sul territorio (estensione del tram T1 a Val de Fontenay e prolungamento della linea 11 a Rosny Bois Perrier).

Il prossimo incontro pubblico si terrà a Fontenay-sous-Bois mercoledì 17 dicembre 2014 dalle 19:30 presso la scuola Michelet.

Scarica lo slideshow di presentazione del progetto