Schema di base approvato e fascicolo dell'inchiesta pubblica

Data di pubblicazione: 10 dicembre 2020

Il 9 dicembre 2020, il Consiglio di Île-de-France Mobilités ha approvato il piano di principio e il fascicolo dell'inchiesta pubblica per il progetto di estensione della metropolitana 1 fino a Val de Fontenay.

Gli studi schematici hanno permesso di approfondire il percorso e la posizione delle stazioni secondo un approccio multicriterio relativo all'offerta di trasporto, all'ambiente urbano, alla fattibilità tecnica e ai costi associati. Il progetto prevede:

-Una stazione Les Rigollots per gli abitanti di Vincennes e Fontenay-sous-Bois situata intorno all'incrocio di Rigollots, all'incrocio tra Avenue de la République e Avenue de Stalingrad, soprattutto per la sua buona visibilità e il suo impatto limitato sulla RD 143 durante i lavori.

-Una stazione Grands Pêchers a sud di Montreuil e al confine con Fontenay-sous-Bois offrendo così una nuova possibilità di trasporto per gli abitanti e il servizio delle strutture di questo settore (scuole e università e impianti sportivi in particolare).

-Una stazione Val de Fontenay nel cuore dell'hub di trasporto multimodale. Sarà situato vicino alla futura stazione della metropolitana 15 Est e alla RER A ed E, nonché al futuro capolinea del T1 esteso. Questa stazione offrirà quindi molte possibilità di collegamenti per spostarsi più facilmente.

Le parti interessate del progetto (Stato, Regione Île-de-France, autorità locali, comuni, istituzioni pubbliche territoriali e dipartimenti) sono state coinvolte in questi studi e decisioni.

Il prossimo passo?

Il fascicolo dell'inchiesta pubblica sarà esaminato dal prefetto di Val-de-Marne. Questo dossier presenta i vari studi effettuati, il progetto in dettaglio e il suo impatto sull'ambiente. Può essere consultato e commentato dal pubblico durante l'inchiesta pubblica condotta sotto l'egida di una commissione d'inchiesta.

L'inchiesta pubblica è prevista per la seconda metà del 2021.

>> Download, la delibera del Consiglio di Amministrazione di Île-de-France Mobilités e lo schema completo del progetto.