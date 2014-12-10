Terzo incontro pubblico a Fontenay-sous-Bois il 17 dicembre 2014
Data di pubblicazione: 10 dicembre 2014
STIF e RATP vi incontreranno mercoledì 17 dicembre 2014 dalle 19:30 per l'ultimo incontro pubblico della consultazione sull'estensione della linea 1 della metropolitana a Val de Fontenay. Dopo una presentazione del progetto, un momento di scambio permetterà a tutti di esprimere la propria opinione e porre le proprie domande ai proprietari del progetto.
L'incontro pubblico è aperto a tutti, si terrà presso l'Ecole Michelet – 1 Rue Alfred de Musset – 94120 Fontenay-sous-Bois (mappa di accesso)
Potrai anche seguire questo incontro pubblico in diretta sull'account Twitter del progetto @ProlongerL1