Un momento di convivialità al mercato Diderot

Data di pubblicazione: 24 novembre 2014

Le domande e le espressioni sul prolungamento della linea 1 della metropolitana in Val de Fontenay sono state numerose sabato 22 novembre mattina al mercato Diderot di Vincennes. STIF e RATP ringraziano le numerose persone venute a informarsi sullo stand dedicato al progetto. Sono stati espressi vari pareri: ubicazione della stazione di Rigollots, calendario di costruzione, data di messa in servizio, finanziamento, ecc.

I pareri espressi durante la riunione saranno presi in considerazione nella valutazione della consultazione e nel proseguimento degli studi.

Verbale della riunione