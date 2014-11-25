Un folto pubblico per il 1° incontro pubblico

Data di pubblicazione: 25 novembre 2014

Circa 180 persone hanno partecipato al primo incontro pubblico che si è svolto ieri sera a Vincennes. Dopo un momento di presentazione del progetto da parte di STIF e RATP, sono state poste molte domande sui temi della riorganizzazione della rete di autobus alla messa in servizio dell'estensione, il miglioramento della rete di trasporto esistente, i percorsi proposti per la consultazione, i fastidi legati ai lavori, il finanziamento e i ruoli dei proprietari dei progetti, ecc.

Scarica lo slideshow di presentazione del progetto

Il prossimo incontro pubblico si terrà a Montreuil martedì 2 dicembre 2014.