Collegamenti

La metropolitana 1 estesa si collegherà con la RER A ed E, la metropolitana 15 Est del Grand Paris Express, il tram T1 e l'autobus Bords de Marne a Val de Fontenay.

Linee RER A e RER E

La linea RER A è la più trafficata della rete di trasporti dell'Île-de-France. Trasporta più di 1 milione di passeggeri al giorno, di cui circa 600.000 sulle parti della linea ad est di Châtelet – Les Halles. Asse ovest-est che struttura la regione dell'Île-de-France, serve i principali poli del cuore dell'agglomerato. Vincennes è l'ultima stazione del tronco comune della RER A. Fontenay-sous-Bois e Val de Fontenay si trovano ciascuna su uno dei due rami orientali della linea (rispettivamente in direzione di Boissy-Saint-Léger e Marne-la-Vallée).

La linea RER E serve l'est della regione dell'Île-de-France su un asse nord-sud. La stazione di Val de Fontenay è servita dalla diramazione Noisy-le-Sec – Tournan, che consente un collegamento con Haussmann-Saint-Lazare, attraverso la Gare du Nord e la Gare de l'Est. Il progetto di estensione della RER E, denominato progetto Eole, consiste nell'estensione della linea E della RER dall'attuale stazione capolinea Haussmann-Saint-Lazare di Parigi a Nanterre la Folie nel 2022 e poi a Mantes-la-Jolie entro il 2024.

Metro 15 East del Grand Paris Express

La metropolitana 15 Est collegherà Saint-Denis-Pleyel a Champigny-Centre, passando per la stazione di Val de Fontenay. La stazione Val de Fontenay sulla linea 15 Est sarà collegata alla stazione RER (A ed E) di Val de Fontenay, al tram T1 e alla metropolitana 1 estesa.

La sezione Saint-Denis Pleyel Champigny-Centre, compresa la stazione di Val de Fontenay, sarà messa in servizio entro il 2030.

Maggiori informazioni sul sito web della Société du Grand Paris

Il tram T1 esteso a Val de Fontenay

Il tram T1 sarà esteso dall'attuale capolinea di Noisy-le-Sec alla stazione di Val de Fontenay dove si collegherà con la Metro 1. La linea tranviaria completa totalizzerà 25 km da Les Courtilles a Val de Fontenay. La stazione del tram sarà situata vicino alla stazione della metropolitana 1.

Maggiori informazioni sul sito web del T1

Autobus Bords de Marne

La linea Bus Bords de Marne prevede di collegare Val de Fontenay a Chelles – Gournay (Transilien P, RER E, Metro 16), via Neuilly-Plaisance (RER A). Permetterà un collegamento con la Metro 1 dall'Allée des Sablons e/o dalla stazione degli autobus del polo Val de Fontenay.

Maggiori informazioni sul sito web del Bus Bords de Marne

Ristrutturazione delle reti di autobus

L'estensione della Metro 1 fino a Val de Fontenay sarà accompagnata da una ristrutturazione della rete di autobus che serve i comuni del progetto. Le riflessioni relative a questa ristrutturazione saranno effettuate alcuni mesi prima della messa in servizio dell'estensione, al fine di dimensionare l'offerta il più vicino possibile alle esigenze osservate. L'obiettivo sarà quello di ottimizzare il servizio di autobus verso le principali stazioni o stazioni della rete ferroviaria, semplificare il percorso delle linee e servire quartieri finora isolati. Questa ristrutturazione terrà conto anche di quella intrapresa nell'ambito dell'estensione della tramvia T1 e del progetto della nuova linea Bus Bords de Marne.