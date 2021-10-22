Il risparmio di tempo fornito dall'estensione

Nel complesso, gli utenti della Metro 1 beneficeranno di un risparmio medio di tempo di circa 8 minuti rispetto ad oggi per i loro spostamenti con i mezzi pubblici.

Il viaggio tra Château de Vincennes e Val de Fontenay dura 6-7 minuti.

Oltre alla velocità dei viaggi, la frequenza e la regolarità della Metro 1 estesa garantiranno buone condizioni di trasporto. L'intervallo tra le metropolitane della linea 1 sarà molto più breve di quello degli autobus:

• Nelle ore di punta, 1 minuto e 35 secondi contro 4 minuti per l'autobus 118 e 8 minuti per l'autobus 124,

• Nelle ore non di punta, 3 minuti e 20 secondi invece di 12 minuti per gli autobus 118 e 124.