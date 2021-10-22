Consultazioni passate

A seguito degli studi preliminari (DOCP), è stata organizzata una consultazione sul progetto di estensione della metropolitana 1 a Val de Fontenay, in conformità con il Codice dell'ambiente.

Il 4 giugno 2014, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico ha raccomandato l'organizzazione di una consultazione con il pubblico, sotto l'egida di una personalità indipendente che sarebbe il garante. Il 2 luglio 2014 ha nominato la sig.ra Claude Brévan garante della consultazione.

La consultazione si è svolta dal 10 novembre 2014 al 10 gennaio 2015. I suoi obiettivi erano:

• Informare gli abitanti, i funzionari eletti e gli attori economici e associativi dei comuni attraversati sul progetto,

• Scambiare con loro per ascoltare la loro opinione e arricchire il progetto secondo le loro proposte.

Ha generato un'ampia e ricca partecipazione di abitanti, utenti e stakeholder di tutti i territori. È possibile consultare tutti i pareri presentati tramite il modulo di avviso online: Consultare gli avvisi della consultazione passata.

Nell'ambito della consultazione, tre percorsi alternativi sono stati sottoposti al commento del pubblico.

Il bilancio

L'8 luglio 2015, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités (allora STIF) ha adottato i risultati della consultazione sull'estensione della Metro 1 a Val de Fontenay, restituendo tutte le opinioni espresse attraverso il sito web, le mappe T e gli incontri pubblici. Il bilancio tiene conto degli insegnamenti tratti dalla consultazione e prende atto della relazione elaborata dal garante della consultazione.

• Consultare i risultati della consultazione o la sintesi.

• Consultare la relazione del garante.

Il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha quindi deciso di proseguire gli studi sulla base di:

• Due varianti della stazione Les Rigollots, e di proporre alla fine del diagramma di principio, la variante scelta,

• Una stazione capolinea a est del polo della stazione di Val de Fontenay, un fattore di buone prestazioni della metropolitana 1 estesa e che garantisce una buona qualità di connessione,

• Un approfondimento del percorso 1 attraverso la stazione intermedia di Grands Pêchers e il percorso alternativo che serve l'incrocio di Verdun e consente un capolinea in Val de Fontenay Est, quindi proporre come parte del diagramma di principio la variante scelta.

Dalla consultazione all'inchiesta pubblica

Tra la consultazione del 2014 e l'inchiesta pubblica del 2022, il dialogo con il territorio è proseguito man mano che gli studi progredivano.

Durante il comitato di sorveglianza del 19 ottobre 2016 che ha riunito i partner e i funzionari eletti interessati dall'estensione, Île-de-France Mobilités ha presentato le conclusioni degli studi sulle varianti di stazioni intermedie condotti con RATP. La scelta del percorso attraverso la stazione di Grands Pêchers è stata mantenuta da tutti i partner per il proseguimento degli studi schematici.

Questi studi miravano ad approfondire la soluzione scelta tra le diverse varianti. Allo stesso tempo, le autorità locali interessate dal percorso sono state coinvolte in scambi regolari.

Tutti questi scambi condotti parallelamente alla conduzione degli studi hanno portato Île-de-France Mobilités e RATP a ottimizzare il progetto presentato in consultazione, attraverso diverse evoluzioni, senza modificare le caratteristiche principali del progetto.