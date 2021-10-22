Il Pôle Val de Fontenay, un territorio in evoluzione

Il settore Val de Fontenay sta vivendo una forte dinamica di sviluppo sia in termini di offerta di trasporto che di sviluppo urbano. Entro il 2035, la stazione di Val de Fontenay ospiterà l'arrivo di nuove linee di trasporto (Metro 1 estesa, Metro 15 Est del Grand Paris Express, tram T1 e Bus Bords de Marne) e molti progetti urbani. Entro il 2035, l'utenza al polo della stazione di Val de Fontenay aumenterà del 115%. Un progetto di riqualificazione del polo della stazione è in fase di studi pre-progetto (AVP): riguarda gli spazi all'interno della stazione per migliorare il traffico passeggeri e i collegamenti e gli spazi intorno alla stazione per facilitare l'intermodalità (pedoni, biciclette, autobus, ecc.). Gli obiettivi del progetto di riqualificazione del polo della stazione sono, da un lato, migliorare il funzionamento dell'attuale stazione, in particolare renderla completamente accessibile e dissociare il più possibile il funzionamento della RER A ed E, e, dall'altro, sostenere l'aumento del traffico indotto dallo sviluppo dell'offerta di trasporto e dalle dinamiche urbane del settore. Scopri di più sul sito web del progetto