Gli obiettivi del progetto
1. Migliorare l'accesso ai centri per l'impiego, agli studi e alle principali strutture della Regione
L'estensione della Metro 1 mira a rafforzare la rete di trasporto pubblico nella regione orientale dell'Ile-de-France. La Metro 1 sarà in corrispondenza con la rete di trasporto esistente (RER A, RER E, rete di autobus) e pianificata (tram T1, Metro 15 Est, Bus Bords de Marne).
Le aree abitative servite beneficeranno di un nuovo collegamento, che consentirà di raggiungere i centri per l'impiego di Parigi e La Défense in particolare, i centri universitari e le principali strutture della metropoli.
L'estensione della Metro 1 fornirà ai quartieri serviti un collegamento e collegamenti efficienti, in particolare per raggiungere le reti ferroviarie (RER A ed E) situate alla periferia del settore attraversato.
2. Promuovere il trasferimento modale e offrire un'alternativa affidabile e confortevole all'auto privata per gli spostamenti
L'estensione della Metro 1 mira a offrire un'alternativa efficiente all'uso dell'auto privata per gli spostamenti quotidiani nei comuni serviti o per gli spostamenti da o verso Seine-Saint-Denis o Val-de-Marne.
L'estensione della Metro 1 promuoverà il trasferimento modale dalla strada, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di gas serra. Entro il 2035, si stima che il 6,5% dei passeggeri che utilizzeranno l'estensione saranno ex utenti dell'auto trasferiti alla metropolitana.
Pendolarismo
Il 45% degli spostamenti casa-lavoro nell'area di studio ha origine o destinazione a Parigi o Hauts-de-Seine, il che indica la necessità di un collegamento più diretto tra l'area di studio e la capitale.
3. Sostenere lo sviluppo dei territori serviti
I comuni di Vincennes, Montreuil e Fontenay-sous-Bois serviti dal progetto, costituiscono una delle principali aree abitative dell'est di Parigi con 230.000 abitanti e quasi 105.000 posti di lavoro (fonte: INSEE 2016). Entro il 2035, la popolazione dovrebbe crescere del 14% e il numero di posti di lavoro aumentare del 20% in questo settore (Fonte INSEE-IPR).
L'estensione della Metro 1 rafforzerà lo sviluppo di questo territorio, strategico per la regione dell'Île-de-France. Contribuirà al successo delle grandi operazioni di sviluppo intraprese o future nel territorio, in particolare nel settore Val de Fontenay, e parteciperà al riequilibrio ovest/est della Regione.
Il Pôle Val de Fontenay, un territorio in evoluzione
Il settore Val de Fontenay sta vivendo una forte dinamica di sviluppo sia in termini di offerta di trasporto che di sviluppo urbano. Entro il 2035, la stazione di Val de Fontenay ospiterà l'arrivo di nuove linee di trasporto (Metro 1 estesa, Metro 15 Est del Grand Paris Express, tram T1 e Bus Bords de Marne) e molti progetti urbani. Entro il 2035, l'utenza al polo della stazione di Val de Fontenay aumenterà del 115%. Un progetto di riqualificazione del polo della stazione è in fase di studi pre-progetto (AVP): riguarda gli spazi all'interno della stazione per migliorare il traffico passeggeri e i collegamenti e gli spazi intorno alla stazione per facilitare l'intermodalità (pedoni, biciclette, autobus, ecc.). Gli obiettivi del progetto di riqualificazione del polo della stazione sono, da un lato, migliorare il funzionamento dell'attuale stazione, in particolare renderla completamente accessibile e dissociare il più possibile il funzionamento della RER A ed E, e, dall'altro, sostenere l'aumento del traffico indotto dallo sviluppo dell'offerta di trasporto e dalle dinamiche urbane del settore. Scopri di più sul sito web del progetto