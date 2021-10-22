Il bilancio

Tra la consultazione del 2014 e l'inchiesta pubblica del 2022, il dialogo con il territorio è proseguito man mano che gli studi progredivano.

Durante il comitato di sorveglianza del 19 ottobre 2016 che ha riunito i partner e i funzionari eletti interessati dall'estensione, Île-de-France Mobilités ha presentato le conclusioni degli studi sulle varianti di stazioni intermedie condotti con RATP. La scelta del percorso attraverso la stazione di Grands Pêchers è stata mantenuta da tutti i partner per il proseguimento degli studi schematici.

Questi studi miravano ad approfondire la soluzione scelta tra le diverse varianti. Allo stesso tempo, le autorità locali interessate dal percorso sono state coinvolte in scambi regolari.

Tutti questi scambi condotti parallelamente alla conduzione degli studi hanno portato Île-de-France Mobilités e RATP a ottimizzare il progetto presentato in consultazione, attraverso diverse evoluzioni, senza modificare le caratteristiche principali del progetto.