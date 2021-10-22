Consultazione
A seguito degli studi del Dossier d'Objectif et de Caractéristiques Principales (DOCP), è stata organizzata una consultazione sul progetto di estensione della linea 1 fino a Val de Fontenay, in conformità con il Codice dell'Ambiente.
Il 4 giugno 2014, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP) ha raccomandato l'organizzazione di una consultazione con il pubblico, sotto l'egida di una personalità indipendente che sarebbe il garante. Il 2 luglio 2014 ha nominato la sig.ra Claude Brévan garante della consultazione.
La consultazione si è svolta dal 10 novembre 2014 al 10 gennaio 2015. I suoi obiettivi erano:
- Informare gli abitanti, gli eletti e gli attori economici e associativi dei comuni attraversati sul progetto
- Scambiare con loro per ascoltare la loro opinione e arricchire il progetto secondo le loro proposte
Nell'ambito della consultazione preliminare, tre percorsi alternativi sono stati sottoposti al parere del pubblico. Questa consultazione ha generato una partecipazione significativa e ricca di abitanti, utenti e stakeholder di tutti i territori.
Il bilancio
L'8 luglio 2015, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités (allora Syndicat des Transports d'Île-de-France – STIF) ha adottato i risultati della consultazione sul prolungamento della linea 1 fino a Val de Fontenay, restituendo tutte le opinioni espresse attraverso il sito web, le mappe T e gli incontri pubblici. Il bilancio tiene conto degli insegnamenti tratti dalla consultazione e prende atto della relazione elaborata dal garante della consultazione.
Risultati della consultazione
Février 2015
Sintesi dei risultati della consultazione
Février 2015
Relazione del garante
Il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha quindi deciso di proseguire gli studi sulla base di:
- Due varianti della stazione Les Rigollots, e di proporre alla fine dello schema di principio, la variante scelta
- Una stazione capolinea a est del polo della stazione di Val de Fontenay, fattore di buone prestazioni della linea 1 estesa e garanzia di una buona qualità di collegamento
- Un approfondimento del percorso 1 attraverso la stazione intermedia Grands Pêchers e il percorso alternativo che serve l'incrocio di Verdun e consente un capolinea in Val de Fontenay Est, quindi di proporre come parte del diagramma di principio la variante scelta.
Dalla consultazione all'inchiesta pubblica
Tra la consultazione del 2014 e l'inchiesta pubblica del 2022, il dialogo con il territorio è proseguito man mano che gli studi progredivano.
Durante il comitato di sorveglianza del 19 ottobre 2016 che ha riunito i partner e i funzionari eletti interessati dall'estensione, Île-de-France Mobilités ha presentato le conclusioni degli studi sulle varianti di stazioni intermedie condotti con RATP. La scelta del percorso attraverso la stazione di Grands Pêchers è stata mantenuta da tutti i partner per il proseguimento degli studi schematici.
Questi studi miravano ad approfondire la soluzione scelta tra le diverse varianti. Allo stesso tempo, le autorità locali interessate dal percorso sono state coinvolte in scambi regolari.
Tutti questi scambi condotti parallelamente alla conduzione degli studi hanno portato Île-de-France Mobilités e RATP a ottimizzare il progetto presentato in consultazione, attraverso diverse evoluzioni, senza modificare le caratteristiche principali del progetto.