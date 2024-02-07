Inchieste pubbliche

EstensioneChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay
Diagramma a blocchi
Deliberazione del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités del 09/12/2020
Diagramma schematico
2021. Fascicolo dell'inchiesta pubblica
Guida alla lettura del fascicolo dell'inchiesta pubblica
Allegato A - Informazioni giuridiche e amministrative
Allegato B - Nota esplicativa
Allegato C - Mappa del sito
Allegato D - Piano generale dei lavori
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 0 - Introduzione
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 1 - Sintesi non tecnica
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 2 - Alternative
Allegato E - Dichiarazione d'impatto - Capitolo 3 - Descrizione del progetto
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 4 - Stato iniziale (1/2)
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 4 - Stato iniziale (2/2)
Allegato E - Dichiarazione d'impatto - Capitolo 5 - Impatti e misure
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 6 - Vulnerabilità ai cambiamenti climatici e ai grandi rischi
Allegato E - Dichiarazione d'impatto - Capitolo 7 - Infrastrutture di trasporto
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 8 - Impatto Natura 2000
Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 9 - Metodi e autori
Allegato F - Valutazione sommaria delle spese
Allegato G - Valutazione socioeconomica
Allegato H - Compatibilità dei documenti urbanistici
Allegato I - Allegati (1/2)
Allegato I - Allegati (2/2)
2022. Inchiesta pubblica
Deliberazione del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités del 09/12/2021
Ordinanza interprefettizia - avviso di inchiesta pubblica
Ordinanza interprefettizia - avviso di inchiesta pubblica - allegati
Relazione della commissione d'inchiesta
Parere e conclusioni motivate della commissione d'inchiesta
Pubblicazioni dell'inchiesta pubblica
Poster dell'inchiesta pubblica
Pacchetto informativo
Comunicato stampa
Poster dell'inchiesta pubblica - 3° incontro
2022. Dichiarazione di progetto
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2022
Allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2022
Allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2022
2022. Decisione dello Stato
Comunicato stampa IDFM a seguito della decisione dello Stato
