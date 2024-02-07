Metropolitanalinea 1

EstensioneChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

Inchieste pubbliche

Pubblicato su

Diagramma a blocchi

Deliberazione del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités del 09/12/2020

Diagramma schematico

2021. Fascicolo dell'inchiesta pubblica

Guida alla lettura del fascicolo dell'inchiesta pubblica

Allegato A - Informazioni giuridiche e amministrative

Allegato B - Nota esplicativa

Allegato C - Mappa del sito

Allegato D - Piano generale dei lavori

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 0 - Introduzione

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 1 - Sintesi non tecnica

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 2 - Alternative

Allegato E - Dichiarazione d'impatto - Capitolo 3 - Descrizione del progetto

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 4 - Stato iniziale (1/2)

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 4 - Stato iniziale (2/2)

Allegato E - Dichiarazione d'impatto - Capitolo 5 - Impatti e misure

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 6 - Vulnerabilità ai cambiamenti climatici e ai grandi rischi

Allegato E - Dichiarazione d'impatto - Capitolo 7 - Infrastrutture di trasporto

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 8 - Impatto Natura 2000

Allegato E - Valutazione d'impatto - Capitolo 9 - Metodi e autori

Allegato F - Valutazione sommaria delle spese

Allegato G - Valutazione socioeconomica

Allegato H - Compatibilità dei documenti urbanistici

Allegato I - Allegati (1/2)

Allegato I - Allegati (2/2)

2022. Inchiesta pubblica

Deliberazione del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités del 09/12/2021

Ordinanza interprefettizia - avviso di inchiesta pubblica

Ordinanza interprefettizia - avviso di inchiesta pubblica - allegati

Relazione della commissione d'inchiesta

Parere e conclusioni motivate della commissione d'inchiesta

Pubblicazioni dell'inchiesta pubblica

Poster dell'inchiesta pubblica

Pacchetto informativo

Comunicato stampa

Poster dell'inchiesta pubblica - 3° incontro

2022. Dichiarazione di progetto

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2022

Allegato 1 alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2022

Allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2022

2022. Decisione dello Stato

Comunicato stampa IDFM a seguito della decisione dello Stato

