Metodi costruttivi
I lavori saranno eseguiti prevalentemente sotterranei, con l'utilizzo di una TBM; e dalla superficie (in trincea coperta quando possibile) per le stazioni, le strutture ausiliarie, il centro di soccorso stradale. Il collegamento con la stazione posteriore di Château de Vincennes sarà realizzato in parte dalla superficie e in parte sottoterra.
Durante i lavori, i disagi alla vita locale (deviazioni del traffico, inquinamento acustico, emissioni di vibrazioni o polveri) si concentreranno intorno alle stazioni e alle strutture tecniche. I proprietari del progetto metteranno in atto una serie di misure per limitare il più possibile queste interruzioni:
• Il traffico stradale e i percorsi pedonali saranno mantenuti per tutta la durata dei lavori,
• I cantieri saranno soggetti a una gestione supervisionata con particolare attenzione alla loro buona prestazione, al rigoroso rispetto degli orari e dei piani di traffico delle macchine adattate localmente,
• Grazie alla tecnica dello scavo mediante TBM, l'inquinamento acustico e vibratorio dei lavori sarà ridotto e limitato alle stazioni e alle strutture accessorie,
• Saranno installati dispositivi per ridurre il rumore emesso dalle macchine edili,
• I sistemi di monitoraggio acustico e delle vibrazioni saranno installati per tutta la durata dei lavori,
• Sarà istituita una comunicazione locale per informare continuamente i residenti e gli utenti interessati.
La costruzione del tunnel
Il tunnel utilizzato dalle metropolitane sarà in gran parte costruito da una perforatrice per gallerie. Questo impianto mobile sotterraneo scava gradualmente il terreno e installa i segmenti, elementi prefabbricati in calcestruzzo che formano gli anelli che costituiscono le pareti del tunnel e ne garantiscono la resistenza e l'impermeabilità.
Questo metodo costruttivo presenta diversi vantaggi importanti in un ambiente urbano denso: una virtuale assenza di impatti per i residenti locali, diritti di passaggio ridotti in superficie (ad eccezione dei pozzi di entrata e uscita della TBM), controllo dei rischi associati allo scavo, mantenimento della stabilità del terreno.
La TBM inizierà a scavare da un nuovo centro di soccorso ferroviario fino al suo pozzo di uscita situato a est del suo attuale capolinea, la stazione di Château de Vincennes.
Cos'è una TBM?
La TBM è una macchina potente che assomiglia a una fabbrica sotterranea. Con una lunghezza totale di circa 100 metri, esegue sia lo scavo del sottosuolo, il sostegno del terreno attraversato e la costruzione vera e propria del tunnel, garantendo stabilità e tenuta. È composto da due parti principali: lo scudo e il treno successivo. Lo scudo viene utilizzato per scavare (con la ruota di taglio), per posizionare i segmenti (elementi prefabbricati che costituiscono il rivestimento finale) e per estrarre il materiale di scavo. Nella parte posteriore dello scudo arriva il carrello di inseguimento, posto su rotaie. Permette di trasportare i segmenti dall'esterno, di garantire il controllo della TBM e di evacuare il materiale di scavo verso il pozzo di ingresso che costituisce la base posteriore della TBM.
Opere accessorie
Le strutture tecniche, note come "opere accessorie", sono essenziali per il corretto funzionamento della metropolitana e la sicurezza dei passeggeri. Svolgono varie funzioni:
• L'accesso dei vigili del fuoco consente l'intervento dei servizi di emergenza,
• Le strutture di ventilazione garantiscono il rinnovo dell'aria nella galleria e l'estrazione dei fumi in caso di incendio,
• Le stazioni di raddrizzamento forniscono elettricità ai treni della metropolitana,
• Le stazioni di forza forniscono elettricità alle stazioni e alle strutture tecniche,
• Le stazioni di esaurimento raccolgono il deflusso dal tunnel.
Saranno necessari lavori tecnici; Alcuni svolgeranno diverse funzioni al fine di limitare i costi da un lato, la durata dei lavori e il numero di sedi dall'altro, garantendo al contempo un'integrazione architettonica e urbana di qualità.
Il metodo di costruzione a parete stampata è stato scelto per le otto opere tecniche:
• Le pareti in calcestruzzo fuso che delimitano il contorno delle future stazioni e strutture vengono prima posizionate dalla superficie,
• Quindi la terra tra queste pareti viene gradualmente estratta fino al livello delle banchine,
• Infine, gli accessi e i livelli sotterranei vengono creati nel volume così liberato.
Il metodo delle pareti stampate è particolarmente adatto per la costruzione di strutture profonde; Garantisce l'impermeabilità delle strutture e la stabilità del terreno.