Metodi costruttivi

I lavori saranno eseguiti prevalentemente sotterranei, con l'utilizzo di una TBM; e dalla superficie (in trincea coperta quando possibile) per le stazioni, le strutture ausiliarie, il centro di soccorso stradale. Il collegamento con la stazione posteriore di Château de Vincennes sarà realizzato in parte dalla superficie e in parte sottoterra.

Durante i lavori, i disagi alla vita locale (deviazioni del traffico, inquinamento acustico, emissioni di vibrazioni o polveri) si concentreranno intorno alle stazioni e alle strutture tecniche. I proprietari del progetto metteranno in atto una serie di misure per limitare il più possibile queste interruzioni:

• Il traffico stradale e i percorsi pedonali saranno mantenuti per tutta la durata dei lavori,

• I cantieri saranno soggetti a una gestione supervisionata con particolare attenzione alla loro buona prestazione, al rigoroso rispetto degli orari e dei piani di traffico delle macchine adattate localmente,

• Grazie alla tecnica dello scavo mediante TBM, l'inquinamento acustico e vibratorio dei lavori sarà ridotto e limitato alle stazioni e alle strutture accessorie,

• Saranno installati dispositivi per ridurre il rumore emesso dalle macchine edili,

• I sistemi di monitoraggio acustico e delle vibrazioni saranno installati per tutta la durata dei lavori,

• Sarà istituita una comunicazione locale per informare continuamente i residenti e gli utenti interessati.