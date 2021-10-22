Livello di servizio

Utilizzo della Metro 1

L'utenza del prolungamento della Metro 1 tra Château de Vincennes e Val de Fontenay è stimata in 13.600 passeggeri durante l'ora di punta mattutina, ovvero circa 95.000 passeggeri in un giorno di traffico intenso e 27,6 milioni di passeggeri tutto l'anno. Il numero totale di utenti della linea estesa sarà dell'ordine di 840.000 passeggeri al giorno.

Val de Fontenay sarà la stazione più trafficata del progetto, con 8.400 salite e discendenti durante l'ora di punta mattutina, di cui oltre 5.000 in direzione di Parigi. Quasi tre quarti dei passeggeri saranno collegati a un'altra modalità strutturante di trasporto pubblico (RER A ed E, linea 15 del Grand Paris Express, tram T1), il che dimostra l'importante ruolo del progetto nella rete ferroviaria nelle periferie interne. Le stazioni di Les Rigollots e Grands Pêchers avranno rispettivamente 3.800 e 3.100 persone in salita e in discesa durante l'ora di punta mattutina, il che evidenzia il loro ruolo di servizio locale al territorio.