Un'offerta di servizi di qualità

Con l'estensione a Val de Fontenay, la metropolitana 1 sarà molto efficiente con una frequenza di 1 minuto e 35 nelle ore di punta. Anche l'attuale livello di servizio della Metro 1 sarà completamente mantenuto:

• Frequenza di passaggio nelle ore non di punta: ogni 3-5 minuti,

• Automazione per adattare in tempo reale il numero di treni in circolazione all'afflusso di passeggeri,

• Porte di banchina automatiche nelle nuove stazioni per controllare il tempo di parcheggio in banchina per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e quindi la regolarità della linea,

• Orari di apertura: dalle 5:30 del mattino dal Castello di Vincennes all'1:15 del mattino da La Défense.

In termini di accessibilità, per ogni nuova stazione dell'estensione sono previsti almeno due accessi e ascensori per persone con mobilità ridotta.

Un numero di treni adattato all'estensione

Fino a 95.000 passeggeri utilizzeranno ogni giorno la sezione estesa della Metro 1 (fino a 840.000 passeggeri per l'intera linea estesa): un quarto circolerà tra il futuro capolinea Val de Fontenay e Château de Vincennes, tre quarti andranno a Parigi.

Per garantire lo stesso livello di comfort e una frequenza di passaggio di 1 minuto e 35 minuti con l'estensione a Val de Fontenay, si prevede di aumentare la capacità della Metro 1 da 56 a 68 treni.

La graduale messa in servizio della Metro 15 Est, che garantisce viaggi in tangenziale senza passare per Parigi, avrà un impatto positivo sull'utilizzo della Metro 1 e consentirà di bilanciare i flussi di passeggeri.

Utilizzo della Metro 1

L'utenza del prolungamento della Metro 1 tra Château de Vincennes e Val de Fontenay è stimata in 13.600 passeggeri durante l'ora di punta mattutina, ovvero circa 95.000 passeggeri in un giorno di traffico intenso e 27,6 milioni di passeggeri tutto l'anno. Il numero totale di utenti della linea estesa sarà dell'ordine di 840.000 passeggeri al giorno.

Val de Fontenay sarà la stazione più trafficata del progetto, con 8.400 salite e discendenti durante l'ora di punta mattutina, di cui oltre 5.000 in direzione di Parigi. Quasi tre quarti dei passeggeri saranno collegati a un'altra modalità strutturante di trasporto pubblico (RER A ed E, linea 15 del Grand Paris Express, tram T1), il che dimostra l'importante ruolo del progetto nella rete ferroviaria nelle periferie interne. Le stazioni di Les Rigollots e Grands Pêchers avranno rispettivamente 3.800 e 3.100 persone in salita e in discesa durante l'ora di punta mattutina, il che evidenzia il loro ruolo di servizio locale al territorio.

L'organizzazione della manutenzione dei treni della Metro 1

La manutenzione dei treni è una componente essenziale da tenere in considerazione per garantire il livello di servizio di una linea metropolitana:

• L'officina di manutenzione dei treni di Fontenay-sous-Bois continuerà a svolgere operazioni di manutenzione pesante,

• L'attuale centro di soccorso ferroviario di Porte Maillot sarà utilizzato per pulire i treni,

• Un nuovo centro di soccorso ferroviario sarà allestito a Neuilly-Plaisance nella stazione posteriore di Val de Fontenay, per interventi rapidi sui treni.