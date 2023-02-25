Polo - Stazione

RiqualificazionePôle Le Bourget-Drancy

Avvisi pubblicati

Consigli ricevuti

Filtri

Per poterlo reimpostare, è necessario che almeno uno dei filtri sia selezionato.

Pubblicato su

Il progetto|Autre

Avis de SNCF Gares & Connexions pour le réaménagement du pôle Le Bourget-Drancy

Il progetto di riqualificazione del Pôle Le Bourget – Drancy è una reale opportunità per lo sviluppo della stazione SNCF. Oltre a modernizzare una stazione strategica sull'asse nord della rete Ile-de-

Pubblicato su

Il progetto|Drancy

Contribution Ville de Drancy

Signore e Signori, La città di Drancy, che rappresento, sostiene lo scenario n°1, vale a dire quello che prevede la costruzione di un park-and-ride nel cuore del triangolo ferroviario, nonché la c

Pubblicato su

Il progetto|Autre

Contribution de Paris en Selle

Vi chiediamo di trovare la nostra opinione sul progetto di riqualificazione del polo Le Bourget - Drancy.

Fichier - 963.7 KB

Pubblicato su

Consultazione|Autre

Avis SNCF Transilien pour le réaménagement du pôle Le Bourget-Drancy

Il progetto di riqualificazione del polo Bourget-Drancy ha chiaramente senso in relazione all'apertura della stazione sul lato Drancy. Questo progetto faciliterà l'accesso alla stazione da sud consen

Pubblicato su

Il progetto|Drancy

Pôle le bourget-drancy

Esprimo la mia opinione sullo scenario 1.

Pubblicato su

Il progetto|Drancy

Réversabilité du projet et intégration dans un parcours résidentiel agréable

Il progetto di riqualificazione del polo della stazione di Le Bourget Drancy deve tenere meglio conto degli abitanti di Drancy, la città interessata, la più popolosa, 72.000 abitanti oggi, che è scars

Pubblicato su

Il progetto|Autre

Avis de l'Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France

Si prega di trovare in allegato il parere dell'Associazione degli utenti dei trasporti / FNAUT Ile-de-France.

Fichier - 181.9 KB

Pubblicato su

Il progetto|Drancy

gare en ville de banlieue = prévoir des parkings

Data la frequenza catastrofica degli autobus nella zona, è essenziale dare ai residenti la possibilità di lasciare l'auto alla stazione. Altrimenti, continuerò ad andare al lavoro in auto. Lo scenar

Pubblicato su

Il progetto|Drancy

Projet 1

I lavoratori che hanno bisogno della loro auto per motivi personali devono essere in grado di utilizzare i siti. Prendere e cercare bambini, fare commissioni, andare dal medico o visitare persone rico

Pubblicato su

Il progetto|Drancy

Projet 2

Preferisco il progetto 2.