Progetti di estensione del tram T1
Altri due progetti di estensione sono attualmente in corso per estendere questa linea, est e ovest:
Un'estensione verso ovest, verso Colombes
Questa estensione in due fasi comprende 11 stazioni nuove e 2 riqualificate distribuite nei comuni di Asnières-sur-Seine, Bois Colombes e Colombes. La prima fase che collega le stazioni "Les Courtilles" e "Asnières Quatre Routes" è stata commissionata alla fine del 2019. La seconda fase, i cui lavori inizieranno a breve, prolungherà il tram 1 fino alla stazione "Petit Colombes" http://www.t1asnierescolombes.fr/
Un'estensione verso est, verso Fontenay-sous-Bois
Questa estensione in due fasi comprende 21 stazioni, di cui 15 nuove e 6 riqualificate, distribuite nei comuni di Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) e Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). I lavori sono iniziati e la sua messa in servizio dovrebbe avvenire nel 2026 per la 1a parte (da Bobigny-Pablo Picasso a Rue de Rosny a Montreuil) poi all'orizzonte nel 2029 (da Rue de Rosny, Montreuil a Val de Fontenay) per la 2a.