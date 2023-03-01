Progetti di estensione del tram T1

Un'estensione verso ovest, verso Colombes

Questa estensione in due fasi comprende 11 stazioni nuove e 2 riqualificate distribuite nei comuni di Asnières-sur-Seine, Bois Colombes e Colombes. La prima fase che collega le stazioni "Les Courtilles" e "Asnières Quatre Routes" è stata commissionata alla fine del 2019. La seconda fase, i cui lavori inizieranno a breve, prolungherà il tram 1 fino alla stazione "Petit Colombes" http://www.t1asnierescolombes.fr/