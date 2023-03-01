Un territorio che cambia
L'estensione del Tram 1 fa parte di un settore dinamico nel cuore della metropoli, di cui sosterrà gli sviluppi.
La tramvia servirà grandi progetti nel territorio durante tutto il suo percorso e sosterrà lo sviluppo dell'edilizia abitativa e dell'occupazione nei due comuni. Il gran numero di progetti urbani presenti sul territorio implica anche potenziali interfacce che dovranno essere prese in considerazione nelle fasi di progettazione.
Progetti di sviluppo:
- Petit Nanterre: progetto di rinnovamento urbano dell'ANRU, sotto la guida della SEMNA, comprende l'ampliamento e la ristrutturazione della parte orientale dell'Avenue de la République, nonché la creazione di nuovi alloggi nella parte occidentale del viale.
- ZAC des Groues: progetto di riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse destinate a diventare un quartiere misto (abitazione e occupazione) e dinamico con la costruzione della futura stazione Nanterre-La Folie (estensione della RER E e futura linea 15 della metropolitana). Per saperne di più
- Settori Papèteries e Hautes Pâtures: situati tra l'autostrada A86 e la Senna, questi due quartieri offrono l'opportunità di creare nuovi quartieri sulle rive della Senna. Per saperne di più
- Settore Place de la Boule:
-Frange dell'Università: per rispondere a una significativa intensificazione urbana, il progetto prevede la creazione di un fronte urbano lungo l'Avenue de la République. Il viale sarà allargato fino a 30 metri.
-Cuore del quartiere: situato nelle immediate vicinanze della stazione dell'Università di Nanterre, l'operazione comprende la costruzione di alloggi sociali e di adesione, una residenza studentesca, una residenza alberghiera, uffici e spazi di co-working, negozi e un cinema. È stato progettato con obiettivi ambientali particolarmente ambiziosi e sarà attraversato direttamente dal tram 1.
Progetti di trasporto:
- Prolungamento della RER E verso ovest: Il progetto, dichiarato di pubblica utilità nel 2013, prevede di estendere la RER E di oltre 47 km fino a Mantes-la-Jolie. Una delle stazioni della futura linea, Nanterre-La Folie, sarà costruita a Nanterre nel settore Groues, vicino a La Défense. http://www.rer-eole.fr/
- Metro 15: La linea 15 della metropolitana fa parte del Grand Paris Express. Questa linea automatica della metropolitana sarà una nuova linea di strutturazione della circonvallazione, che servirà la periferia interna dell'Ile-de-France. Questa linea sarà collegata al tram 1 a Place de la Boule, alla RER E a Nanterre-La Folie e alla RER A a La Défense. https://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15