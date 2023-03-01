Tram

EstensioneNanterre > Rueil-Malmaison

Un territorio che cambia

L'estensione del Tram 1 fa parte di un settore dinamico nel cuore della metropoli, di cui sosterrà gli sviluppi.

La tramvia servirà grandi progetti nel territorio durante tutto il suo percorso e sosterrà lo sviluppo dell'edilizia abitativa e dell'occupazione nei due comuni. Il gran numero di progetti urbani presenti sul territorio implica anche potenziali interfacce che dovranno essere prese in considerazione nelle fasi di progettazione.

Il quartiere Petit Nanterre è oggetto di un progetto di rinnovamento sociale e urbano.

Progetti di sviluppo:

  • Petit Nanterre: progetto di rinnovamento urbano dell'ANRU, sotto la guida della SEMNA, comprende l'ampliamento e la ristrutturazione della parte orientale dell'Avenue de la République, nonché la creazione di nuovi alloggi nella parte occidentale del viale.
  • ZAC des Groues: progetto di riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse destinate a diventare un quartiere misto (abitazione e occupazione) e dinamico con la costruzione della futura stazione Nanterre-La Folie (estensione della RER E e futura linea 15 della metropolitana). Per saperne di più
  • Settori Papèteries e Hautes Pâtures: situati tra l'autostrada A86 e la Senna, questi due quartieri offrono l'opportunità di creare nuovi quartieri sulle rive della Senna. Per saperne di più
  • Settore Place de la Boule:
    -Frange dell'Università: per rispondere a una significativa intensificazione urbana, il progetto prevede la creazione di un fronte urbano lungo l'Avenue de la République. Il viale sarà allargato fino a 30 metri.
    -Cuore del quartiere: situato nelle immediate vicinanze della stazione dell'Università di Nanterre, l'operazione comprende la costruzione di alloggi sociali e di adesione, una residenza studentesca, una residenza alberghiera, uffici e spazi di co-working, negozi e un cinema. È stato progettato con obiettivi ambientali particolarmente ambiziosi e sarà attraversato direttamente dal tram 1.
Oggi punto di passaggio per diverse linee di autobus, Place de la Boule è destinata a diventare un importante hub della rete di trasporti dell'Ile-de-France con l'arrivo del tram 1 e della metropolitana 15.

Progetti di trasporto:

  • Prolungamento della RER E verso ovest:  Il progetto, dichiarato di pubblica utilità nel 2013, prevede di estendere la RER E di oltre 47 km fino a Mantes-la-Jolie. Una delle stazioni della futura linea, Nanterre-La Folie, sarà costruita a Nanterre nel settore Groues, vicino a La Défense. http://www.rer-eole.fr/
  • Metro 15: La linea 15 della metropolitana fa parte del Grand Paris Express. Questa linea automatica della metropolitana sarà una nuova linea di strutturazione della circonvallazione, che servirà la periferia interna dell'Ile-de-France. Questa linea sarà collegata al tram 1 a Place de la Boule, alla RER E a Nanterre-La Folie e alla RER A a La Défense. https://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15