Avvisi pubblicati
Consigli ricevuti
Filtri
Pubblicato su
Non au prolongement
Pubblicato su
Intérêt limité
Pubblicato su
concertation biaisée et manque d'ambition du projet
Pubblicato su
OK MAIS
Pubblicato su
En faveur du souterrain
Pubblicato su
Réflexions personnelles à propos de l'enquête sur le prolongement de la ligne T10
Pubblicato su
Très sceptique
Pubblicato su
Sous terrain
Pubblicato su
Défavorable au prolongement ou, à défaut, en tunnel avec une station intermédiaire à Lazare Carnot
Pubblicato su