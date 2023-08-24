Tram

EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Avvio dei lavori di concessione e preparatori

Data di pubblicazione: 1 febbraio 2023

Da questo lunedì 6 febbraio inizieranno i lavori di concessione e preparatori per l'estensione del tram T7 sulla RN7!

Sulla RN7, il tram circolerà al centro della strada. È quindi necessario beneficiare di questo spazio per costruire l'estensione della tramvia.
Per liberare questo spazio, mantenendo il più possibile il traffico veicolare a 2×2 corsie, i sottopassi saranno rimossi e gli alberi, specialmente quelli situati sopra questi sottopassi, dovranno essere tagliati.
I lavori di concessione consisteranno nello spostamento delle reti (gas, elettricità, acqua, ecc.) situate sotto i futuri binari della tramvia. Durante le operazioni di manutenzione della rete, il traffico del tram T7 non sarà quindi influenzato.

I lavori inizieranno su Avenue François Mitterrand sulla RN7 ad Athis-Mons in due fasi:

  • Il primo dal 6 febbraio per un periodo di circa una settimana
  • Il secondo dal 20 febbraio per un periodo di circa una settimana

Inoltre, il tuo agente locale sarà presente lungo il percorso e raggiungibile via e-mail e telefono:

Nell'ambito dell'inizio dei lavori, un incontro informativo pubblico è organizzato il 1 ° febbraio alle 20:30 presso lo spazio René L'Helguen (12 rue Édouard Vaillant91200 Athis-Mons).
Maggiori informazioni: consulta le informazioni sulle opere