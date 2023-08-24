Avvio dei lavori di concessione e preparatori

Sulla RN7, il tram circolerà al centro della strada. È quindi necessario beneficiare di questo spazio per costruire l'estensione della tramvia.

Per liberare questo spazio, mantenendo il più possibile il traffico veicolare a 2×2 corsie, i sottopassi saranno rimossi e gli alberi, specialmente quelli situati sopra questi sottopassi, dovranno essere tagliati.

I lavori di concessione consisteranno nello spostamento delle reti (gas, elettricità, acqua, ecc.) situate sotto i futuri binari della tramvia. Durante le operazioni di manutenzione della rete, il traffico del tram T7 non sarà quindi influenzato.

I lavori inizieranno su Avenue François Mitterrand sulla RN7 ad Athis-Mons in due fasi:

Il primo dal 6 febbraio per un periodo di circa una settimana

Il secondo dal 20 febbraio per un periodo di circa una settimana

Inoltre, il tuo agente locale sarà presente lungo il percorso e raggiungibile via e-mail e telefono: