Lavori – Test di inquinamento sottopassaggio Marx Dormoy

Data di pubblicazione: 18 agosto 2023

In cosa consiste questo lavoro?

Essenziale e normativo, l'esecuzione dei test di inquinamento garantirà la sicurezza dei lavoratori e dei residenti locali durante i lavori. L'obiettivo è garantire che non vi siano componenti nel terreno come amianto o idrocarburi. I campioni del terreno avranno luogo all'ingresso dei passaggi sotterranei noti come "Marx Dormoy" e nel mezzo della RN7.

Quanto dureranno?

Per limitare i disagi al traffico, questi prelievi avverranno di notte. Dureranno circa due settimane.

Il campionamento notturno avrà luogo la settimana del 21 agosto.

Che differenza fa?

• Il disagio sarà limitato intorno al sottopassaggio.

• Il traffico sarà mantenuto in ogni direzione, con un limite di velocità a monte delle aree di cantiere (per garantire la sicurezza dei lavoratori).