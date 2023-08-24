Lavori – Iniziano i lavori di demolizione delle mediane

Data di pubblicazione: 9 marzo 2023

Iniziano i lavori di demolizione delle mediane centrali.

In cosa consiste questo lavoro?

Sulla RN7, i binari del tram saranno creati al centro della strada. È pertanto necessario abolire le mediane centrali (TPC).

Quanto dureranno?

Fase 1: dal 13 marzo a Juvisy-sur-Orge, per un periodo di circa una settimana.

Fase 2: dal 20 marzo ad Athis-Mons, per un periodo di circa una settimana.

L'installazione della segnaletica per la delimitazione dei lavori stradali sarà effettuata nella notte tra domenica 12/03/2023 e lunedì 13/03/2023 dalle ore 00:30. Questo per limitare il più possibile i problemi di traffico sulla RN7 e garantire la sicurezza delle squadre durante l'installazione della segnaletica.

Che differenza fa?

L'inquinamento acustico potrebbe essere causato durante queste operazioni. Saranno limitati il più possibile.

Gli automobilisti potranno viaggiare su 2 corsie per senso di marcia.

I parcheggi saranno rimossi nelle zone di lavoro per mantenere queste 2 corsie di traffico in ogni direzione.

Una riduzione puntuale a 1 corsia per senso di marcia sarà attuata solo tra Rue Nouvelle e Rue Charles Legendre in direzione nord-sud (la strada è più stretta).

La velocità sarà limitata a monte delle aree di cantiere, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Ci scusiamo per l'inconveniente e siate certi del nostro impegno a ridurre al minimo i disagi alla vostra vita quotidiana.

Grazie per la vostra comprensione.