Juvisy-sur-Orge - Lavori di concessione SEDIF - RN7 Côté Ouest

Nell'ambito dei lavori di concessione del tram T7, sono necessari lavori di deviazione e l'installazione di un nuovo gasdotto lungo la RN7.

In cosa consiste il lavoro?

Questi lavori di concessione realizzati da SEDIF consentiranno la deviazione e l'ammodernamento della rete idrica lungo la RN7. Sarà inoltre eseguita l'installazione di una nuova condotta.

Dove verrà svolto il lavoro e quanto durerà?

I lavori si svolgeranno a Juvisy-sur-Orge dal 19 agosto al 22 ottobre lungo l'Avenue de la Cour de France (RN7) da rue de Fromenteau a rue de la Concorde.

Cosa cambierà?

Per i pedoni:

• I percorsi pedonali saranno mantenuti e alcuni attraversamenti pedonali saranno temporaneamente rimossi.

• L'accesso ai negozi e alle case sarà mantenuto.

Per gli automobilisti: il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato ma non deviato in direzione nord-sud. Non ci saranno cambiamenti nella direzione sud-nord.

Per il parcheggio: i posti auto saranno temporaneamente rimossi lungo la RN7 sul tratto in costruzione.

• Per i residenti locali: durante i lavori possono verificarsi tagli all'acqua. L'operatore di rete è responsabile dell'emissione di un avviso con 48 ore di anticipo.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.