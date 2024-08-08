Lavori di concessione SEDIF - RN7 Côté Ouest
Juvisy-sur-Orge - Lavori di concessione SEDIF - RN7 Côté Ouest
Nell'ambito dei lavori di concessione del tram T7, sono necessari lavori di deviazione e l'installazione di un nuovo gasdotto lungo la RN7.
In cosa consiste il lavoro?
Questi lavori di concessione realizzati da SEDIF consentiranno la deviazione e l'ammodernamento della rete idrica lungo la RN7. Sarà inoltre eseguita l'installazione di una nuova condotta.
Dove verrà svolto il lavoro e quanto durerà?
I lavori si svolgeranno a Juvisy-sur-Orge dal 19 agosto al 22 ottobre lungo l'Avenue de la Cour de France (RN7) da rue de Fromenteau a rue de la Concorde.
Cosa cambierà?
Per i pedoni:
• I percorsi pedonali saranno mantenuti e alcuni attraversamenti pedonali saranno temporaneamente rimossi.
• L'accesso ai negozi e alle case sarà mantenuto.
Per gli automobilisti: il traffico sulla RN7 sarà ridisegnato ma non deviato in direzione nord-sud. Non ci saranno cambiamenti nella direzione sud-nord.
Per il parcheggio: i posti auto saranno temporaneamente rimossi lungo la RN7 sul tratto in costruzione.
• Per i residenti locali: durante i lavori possono verificarsi tagli all'acqua. L'operatore di rete è responsabile dell'emissione di un avviso con 48 ore di anticipo.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.