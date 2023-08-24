Inizieranno i lavori per rimuovere i passaggi sotterranei dell'Osservatorio e del Flammarion.

Data di pubblicazione: 8 agosto 2023

Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. Per questo, è necessario rimuovere i passaggi sotterranei. Ciò vale in particolare per i sottopassaggi pedonali noti come "–Flammarion" e "Osservatorio".

Quanto dureranno?

Le prime due fasi dei lavori iniziano nella seconda metà di agosto 2023, a partire dalla creazione di attraversamenti pedonali.

Che differenza fa?

• L'accesso alle case e alle aziende sarà mantenuto.

• Attraversamenti pedonali sicuri saranno costruiti in superficie, con luci e isole di rifugio.

• Il traffico sarà mantenuto in ogni direzione, con un limite di velocità a monte delle aree di costruzione per garantire la sicurezza dei lavoratori.