Lavori - Passaggi sotterranei Marx Dormoy - Perdereau

Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. Per questo, è necessario rimuovere i sottopassaggi stradali e pedonali Marx Dormoy - Perdereau.

In cosa consiste il lavoro?

Prima che questi passaggi sotterranei possano essere demoliti e riempiti, è necessario effettuare la rimozione dell'amianto per poter intervenire in sicurezza.

Quanto durerà questo lavoro?

• La rimozione dell'amianto inizierà l'8 gennaio 2024 e terminerà il 12 aprile 2024.

• La demolizione e il riempimento inizieranno il 15 aprile 2024 e termineranno il 19 luglio 2024.

Che differenza fa?

• Per i pedoni: i percorsi non saranno più possibili nel sottopassaggio e questo, in modo permanente. Sono stati costruiti due attraversamenti "di superficie" con un'isola centrale e luci controllate su richiesta dai pedoni. Il passaggio di superficie sud sarà messo in funzione quando inizieranno i lavori di demolizione. L'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.

• Per gli automobilisti: il traffico sulla RN7 non viene deviato durante la rimozione dell'amianto, sarà temporaneamente modificato durante la demolizione. Mallet Street (lato Perdereau Street) sarà chiusa per tutta la durata della rimozione dell'amianto per installare la camera di decontaminazione.

• Per il parcheggio: i posti auto saranno rimossi puntualmente intorno al sottopassaggio stradale, ma nessuno sulla RN7.

• Per gli autobus: la fermata dell'autobus "Marx Dormoy" subirà cambiamenti in entrambe le direzioni di traffico, sarà spostata di alcuni metri.