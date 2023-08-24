I lavori preparatori e di concessione del tram T7 sono iniziati nel centro della città di Juvisy-sur-Orge.
Pubblicato su
Data di pubblicazione: 10 luglio 2023
I concessionari (elettricità, telecomunicazioni, ...) spostano le reti situate sotto i futuri binari del tram.
Che differenza fa?
- A livello delle zone di lavoro, viene istituito un traffico alternato, con semafori.
- I parcheggi nelle zone di lavoro saranno temporaneamente rimossi.
- Alcune fermate degli autobus saranno spostate.
- Sarà garantita la continuità dei percorsi pedonali, con, di volta in volta, cambi di marciapiede per aggirare le zone di lavoro.
- Avenue d'Estiennes d'Orves sarà temporaneamente bloccata all'incrocio, saranno istituite deviazioni pedonali e Rue du Maréchal Juin sarà messa in due direzioni per garantire il collegamento tra Rue Piver e il polo della stazione.
- L'accesso agli edifici, alle abitazioni e all'ingresso sarà mantenuto mediante l'installazione di ponti pesanti o di un funzionario del traffico del cantiere.
- L'accesso alla stazione di polizia sarà mantenuto.
Quanto durerà il lavoro?
- Fase 1: dal 3 luglio al 17 luglio 2023
- Fase 2: dal 18 luglio al 18 agosto 2023
- Fase 3: dal 21 agosto al 1° settembre 2023