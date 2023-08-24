Lavori – Proseguono i lavori stradali e la demolizione delle mediane
Data di pubblicazione: 24 aprile 2023
Lavori stradali
In cosa consiste questo lavoro?
I lavori stradali mirano ad allargare la carreggiata della RN7 riducendo i marciapiedi per mantenere un massimo di 2×2 corsie di traffico durante i lavori.
Che differenza fa?
• Il traffico sarà mantenuto con due corsie per senso di marcia.
• I parcheggi sul lato ovest saranno rimossi.
• Le fermate degli autobus e l'area drop-off / riposo per gli scuolabus saranno spostate.
• I percorsi pedonali saranno mantenuti in entrambe le direzioni.
Quanto dureranno?
• Fase 1: dal 2 maggio alla fine di giugno / inizio luglio.
• Fase 2: dal 26 giugno alla fine di settembre.
Legenda della mappa dei lavori stradali (vedi a fianco):
Il lavoro della mediana centrale
In cosa consiste questo lavoro?
La rimozione della mediana ha lo scopo di liberare spazio al centro della strada per consentire l'inserimento della piattaforma tranviaria.
Che differenza fa?
• Il traffico sarà mantenuto in 2×2 corsie.
• I posti auto sul lato est saranno rimossi.
• Le fermate degli autobus e l'area drop-off / riposo per gli scuolabus saranno spostate.
• I percorsi pedonali saranno mantenuti in entrambe le direzioni. Un attraversamento pedonale sarà mantenuto per tutta la durata dei lavori per garantire l'attraversamento della RN7.
Quanto dureranno?
Dal 24 aprile fino ai primi di maggio.