Lavori – Proseguono i lavori stradali e la demolizione delle mediane

In cosa consiste questo lavoro?

La rimozione della mediana ha lo scopo di liberare spazio al centro della strada per consentire l'inserimento della piattaforma tranviaria.

Che differenza fa?

• Il traffico sarà mantenuto in 2×2 corsie.

• I posti auto sul lato est saranno rimossi.

• Le fermate degli autobus e l'area drop-off / riposo per gli scuolabus saranno spostate.

• I percorsi pedonali saranno mantenuti in entrambe le direzioni. Un attraversamento pedonale sarà mantenuto per tutta la durata dei lavori per garantire l'attraversamento della RN7.

Quanto dureranno?

Dal 24 aprile fino ai primi di maggio.