I lavori preparatori e di concessione del tram T7 continuano nel centro della città di Juvisy-sur-Orge. I concessionari (elettricità, telecomunicazioni, ...) spostano le reti situate sotto i futuri binari del tram.

Che differenza fa?

• A livello delle zone di lavoro, viene istituito un traffico alternato, con semafori.

• I parcheggi nelle zone di lavoro saranno temporaneamente rimossi.

• Sarà garantita la continuità dei percorsi pedonali, con, di volta in volta, cambi di marciapiede per aggirare le zone di lavoro.

• L'accesso a edifici, case e aziende sarà mantenuto dall'installazione di ponti pesanti o da un ufficiale del traffico del sito.

Quanto durerà il lavoro?

• Fase 1: dal 4 al 23 settembre 2023

• Fase 2: dal 25 settembre al 13 ottobre 2023

• Fase 3: dal 6 al 24 novembre 2023