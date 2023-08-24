Lavoro – Un'analisi del terreno per garantire cantieri sicuri

Data di pubblicazione: 16 febbraio 2023

Inizieranno i lavori preparatori e i concessionari. Un'analisi del suolo deve essere eseguita in anticipo.

In cosa consiste questo lavoro?

Essenziale e normativo, l'esecuzione dei test di inquinamento garantirà la sicurezza dei lavoratori e dei residenti locali durante i lavori. L'obiettivo è garantire che non ci siano componenti pericolosi nel terreno. Lungo il percorso saranno realizzati diversi carotaggi profondi da 30 a 50 cm e 10 cm di diametro. Questi carotaggi possono occasionalmente causare inquinamento acustico.

Quanto dureranno?

I carotaggi avverranno a partire dalla fine di febbraio, per un periodo di circa un mese.

Che differenza fa?

• Poiché il lavoro si svolge settore per settore, le aree di impatto saranno limitate.

• Il traffico sarà mantenuto in ogni direzione, con un limite di velocità a monte di ogni area di costruzione per garantire la sicurezza dei lavoratori.

• Riduzioni puntuali del numero di corsie saranno implementate dalle 22 alle 6 del mattino.

• A Juvisy-sur-Orge, sarà istituito un traffico alternato in Place du Maréchal Leclerc e Rue du Maréchal Juin.

Ci scusiamo per l'inconveniente e siate certi del nostro impegno a ridurre al minimo i disagi alla vostra vita quotidiana.

Grazie per la vostra comprensione.