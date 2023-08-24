Sono iniziati i lavori preparatori sulla RN7

Data di pubblicazione: 9 febbraio 2023

Sulla RN7, il tram circolerà al centro della strada. È quindi necessario beneficiare di questo spazio per costruire l'estensione della tramvia.

Per liberare questo spazio, mantenendo il più possibile il traffico veicolare a 2×2 corsie, i sottopassi saranno rimossi e gli alberi, specialmente quelli situati sopra questi sottopassi, dovranno essere tagliati.

Questi tagli di alberi sono iniziati oggi (9 febbraio 2023) per un periodo di circa 2 giorni.

Una seconda fase di taglio avverrà a partire dal 20 febbraio, per un periodo di circa una settimana.