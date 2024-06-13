Il supporto per l'incontro pubblico è disponibile!

Mercoledì 12 giugno 2024, Île-de-France Mobilités è venuta a incontrarvi nella città di Juvisy-sur-Orge. Il team di progetto, accompagnato dal suo rappresentante Setec Organisation, ha presentato il lavoro che verrà nell'estate del 2024, nonché i termini del rinvio preventivo e del comitato di composizione amichevole.

Il supporto per questo incontro pubblico è ora disponibile. Puoi trovarlo nella mediateca del sito web del progetto e qui sotto.