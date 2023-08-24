Tram

EstensioneAthis-Mons > Juvisy-sur-Orge

Lavori – Iniziano i lavori stradali

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Data di pubblicazione: 24 marzo 2023

In cosa consiste questo lavoro?

I lavori stradali mirano ad allargare la carreggiata della RN7 riducendo i marciapiedi. Al termine di questo lavoro, la carreggiata sarà allargata per mantenere il più possibile 2×2 corsie di traffico.

 

Quanto dureranno?

I lavori inizieranno lunedì 27 marzo per una durata di circa due mesi.

 

Che differenza fa?

  • I parcheggi sul lato ovest saranno rimossi nella zona di lavoro.
  • I percorsi pedonali saranno mantenuti in entrambe le direzioni. Alcuni attraversamenti pedonali saranno occasionalmente deviati all'incrocio Pyramide. La segnaletica faciliterà i percorsi pedonali.
  • Il traffico sarà mantenuto con due corsie per senso di marcia.

 

Ci scusiamo per l'inconveniente e siate certi del nostro impegno a ridurre al minimo i disagi alla vostra vita quotidiana.
Grazie per la vostra comprensione.

Scarica le informazioni sul lavoro