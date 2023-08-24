Lavori – Iniziano i lavori stradali
Data di pubblicazione: 24 marzo 2023
In cosa consiste questo lavoro?
I lavori stradali mirano ad allargare la carreggiata della RN7 riducendo i marciapiedi. Al termine di questo lavoro, la carreggiata sarà allargata per mantenere il più possibile 2×2 corsie di traffico.
Quanto dureranno?
I lavori inizieranno lunedì 27 marzo per una durata di circa due mesi.
Che differenza fa?
- I parcheggi sul lato ovest saranno rimossi nella zona di lavoro.
- I percorsi pedonali saranno mantenuti in entrambe le direzioni. Alcuni attraversamenti pedonali saranno occasionalmente deviati all'incrocio Pyramide. La segnaletica faciliterà i percorsi pedonali.
- Il traffico sarà mantenuto con due corsie per senso di marcia.
Ci scusiamo per l'inconveniente e siate certi del nostro impegno a ridurre al minimo i disagi alla vostra vita quotidiana.
Grazie per la vostra comprensione.