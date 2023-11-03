Opere - Campionamento a Juvisy-sur-Orge

Dal 6 al 28 novembre saranno prelevati campioni da strade e marciapiedi nel centro della città di Juvisy-sur-Orge per rilevare eventuali tracce di inquinamento da amianto e/o idrocarburi.

In cosa consiste questo lavoro?

Questi campioni, chiamati carotaggi, sono normativi ed essenziali per garantire la sicurezza dei lavoratori e

ripari. Infatti, questi carotaggi consentono di controllare i componenti presenti nel terreno come l'amianto o gli idrocarburi. Già effettuati sulla RN7, questi campioni continuano lungo il futuro percorso del T7 nel centro della città di Juvisy-sur-Orge.

Cosa cambierà?

• Per i pedoni: i percorsi saranno mantenuti e deviati puntualmente.

• Per gli automobilisti: occasionalmente possono essere istituite alternatezze di traffico ma nessuna strada sarà chiusa.

• Per il parcheggio: anche i parcheggi saranno occasionalmente vietati al parcheggio, in particolare intorno e sulla Place du Maréchal Leclerc.

• Per gli autobus: le fermate "Hôpital de Juvisy" (Rue Alexandre Piver) e "Marché de Juvisy" (Rue du Maréchal Juin) saranno occasionalmente chiuse per mezza giornata. Questi non saranno chiusi allo stesso tempo.

Quanto durerà il lavoro?

Dal 6 al 28 novembre 2023.

Le operazioni di campionamento saranno effettuate solo nei giorni feriali, escluso il mercoledì, giorno di mercato, e durante il giorno tranne intorno a rue Alexandre Piver e avenue Honoré d'Estienne d'Orves. Infatti, le indagini sulla strada saranno effettuate alla fine del giorno e della notte in modo da non disturbare il traffico stradale.