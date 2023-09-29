Lavori - Ampliamento delle strade Athis-Mons
In cosa consiste questo lavoro?
I lavori stradali mirano ad allargare la carreggiata della RN7 riducendo i marciapiedi per mantenere un massimo di 2x2 corsie di traffico durante i lavori.
Quanto dureranno?
I lavori inizieranno lunedì 25 settembre per un periodo di 8 settimane.
Che differenza fa?
• I percorsi pedonali saranno mantenuti in entrambe le direzioni.
• Nella direzione Provincia-Parigi, il traffico sarà mantenuto con due corsie di traffico.
• Nella direzione Parigi-Provincia, il traffico sarà con una corsia quando ci si avvicina al cantiere. La velocità sarà ridotta per garantire la sicurezza dei lavoratori.
• I parcheggi saranno rimossi tra Avenue Jean Jaurès e Rue R.Salengro in direzione Parigi-Provincia