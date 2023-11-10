Lavori - Allargamento delle strade RN7 - Paray-Vieille-Poste
Pubblicato su-
Aggiornato il
Proseguono i lavori di allargamento della strada sulla RN 7
In cosa consiste questo lavoro?
I lavori stradali mirano ad allargare la carreggiata della RN7 riducendo i marciapiedi per mantenere un massimo di 2x2 corsie di traffico durante i lavori.
Dove verrà svolto il lavoro e quanto durerà?
• Tappa 1: Da Avenue Jean Jaurès a Rue des Pivoines dal 2 ottobre al 20 novembre 2023.
• Fase 2: da Rue des Pivoines a Avenue Marcel Ouvrier dal 30 ottobre al 22 dicembre 2023.
Cosa cambierà?
• Per i pedoni : i percorsi pedonali saranno mantenuti in entrambi i sensi di marcia.
• Per gli automobilisti : nella direzione Parigi-Provincia, il traffico sarà su una corsia quando si avvicina al cantiere. La velocità sarà ridotta per garantire la sicurezza dei lavoratori.
• Per il parcheggio : i posti auto esistenti saranno rimossi per tutta la durata dei lavori.