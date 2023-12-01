Lavori - Sottopassaggio Flammarion

Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. Per questo, è necessario rimuovere il sottopassaggio pedonale chiamato "Flammarion".

In cosa consiste questo lavoro?

Prima che questo sottopassaggio possa essere demolito e riempito, è necessario effettuare la rimozione dell'amianto per poter intervenire in sicurezza.

Quanto durerà questo lavoro?

• La rimozione dell'amianto dal passaggio Flammarion è iniziata il 22 novembre 2023 e sarà completata il 22 dicembre 2023.

• La demolizione e il riempimento inizieranno a gennaio 2024 e saranno completati a metà marzo 2024.

Che differenza fa?

• Per i pedoni: i percorsi non saranno più possibili nel sottopassaggio e questo, in modo permanente. Le deviazioni sono istituite a nord e a sud del passaggio esistente. Così, sono stati costruiti due attraversamenti "di superficie" con un'isola centrale e luci controllate su richiesta dai pedoni.

L'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini è mantenuto.

• Per il parcheggio: i posti auto saranno rimossi al fine di fornire una fermata temporanea dell'autobus per tutta la durata di questa operazione.

• Per gli autobus: la fermata dell'autobus "Observatoire Camille Flammarion" in direzione nord-sud è avanzata prima di Rue de Fromenteau per tutta la durata di questa operazione.