Lavori - Sottopassaggi Dormoy - Perdereau
In cosa consiste questo lavoro?
Prima di poter rimuovere i sottopassaggi, sono necessari due passaggi:
1. Vengono creati attraversamenti temporanei in superficie. Quest'ultimo sarà messo in sicurezza, grazie a incendi e isole di rifugio.
2. Sarà inoltre effettuata la rimozione dell'amianto dai sottopassaggi per poter proseguire i lavori in sicurezza.
Quando inizieranno?
I lavori inizieranno il 2 ottobre 2023 con la chiusura del sottopassaggio stradale. Il sottopassaggio pedonale, nel frattempo, rimarrà aperto fino all'effettiva attuazione degli attraversamenti pedonali dal 16 ottobre.
Che differenza fa?
• L'accesso alle case e alle aziende sarà mantenuto.
• Attraversamenti pedonali sicuri saranno costruiti in superficie, con luci e isole di rifugio.
• Il traffico sarà mantenuto in ogni direzione, con un limite di velocità a monte delle aree di costruzione per garantire la sicurezza dei lavoratori.
• L'accesso alla RN7 da Marcel Perdereau Boulevard e Marx Dormoy Street sarà chiuso ad eccezione dell'accesso alle residenze dei residenti.
• Le fermate degli autobus saranno spostate non appena inizieranno i lavori.
• La corsia di traffico del sottopassaggio noto come Belle Étoile sarà rimossa in direzione Parigi-Provincia.