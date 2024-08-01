Opere passaggi sotterranei "Marx Dormoy - Perdereau"

Athis-Mons: Sottopassaggi "Marx Dormoy - Perdereau"

Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. Per questo, è necessario rimuovere i sottopassaggi stradali e pedonali "Marx Dormoy - Perdereau".

In cosa consiste il lavoro? Dove saranno realizzati?

Nell'ambito del prolungamento della linea tranviaria T7, i due sottopassaggi (pedonale e stradale) "Marx Dormoy - Perdereau", rimossi dall'amianto all'inizio del 2024, devono essere rimossi e riempiti.

Una prima fase, concentrata sul lato ovest (rue Marx Dormoy) è stata effettuata nel maggio 2024. Le fasi 2 e 3 si terranno al centro della RN7 e sul lato est (rue Perdereau).

Quanto durerà il lavoro?

Gli interventi realizzati nell'ambito dei lavori si svolgeranno dal 19 agosto al 19 ottobre:

- La fase 2 inizierà il 19 agosto e terminerà la settimana del 9 settembre.

- La fase 3 inizierà la settimana del 9 settembre e terminerà il 19 ottobre.

Cosa cambierà?

• Per i pedoni:

• Sarà mantenuto l'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini.

• Il percorso pedonale sarà modificato su Boulevard Marcel Perdereau.

• Per gli automobilisti:

Il traffico sulla RN7 non sarà interrotto ma ridisegnato.

• Per il parcheggio:

I parcheggi saranno rimossi puntualmente intorno al sottopassaggio stradale.

• Per gli autobus:

La fermata dell'autobus "Marx Dormoy" può subire cambiamenti in entrambe le direzioni di traffico, sarà quindi spostata di alcuni metri.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.