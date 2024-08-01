Opere passaggi sotterranei "Marx Dormoy - Perdereau"
Athis-Mons: Sottopassaggi "Marx Dormoy - Perdereau"
Il tram T7 circolerà nel centro della RN7. Per questo, è necessario rimuovere i sottopassaggi stradali e pedonali "Marx Dormoy - Perdereau".
In cosa consiste il lavoro? Dove saranno realizzati?
Nell'ambito del prolungamento della linea tranviaria T7, i due sottopassaggi (pedonale e stradale) "Marx Dormoy - Perdereau", rimossi dall'amianto all'inizio del 2024, devono essere rimossi e riempiti.
Una prima fase, concentrata sul lato ovest (rue Marx Dormoy) è stata effettuata nel maggio 2024. Le fasi 2 e 3 si terranno al centro della RN7 e sul lato est (rue Perdereau).
Quanto durerà il lavoro?
Gli interventi realizzati nell'ambito dei lavori si svolgeranno dal 19 agosto al 19 ottobre:
- La fase 2 inizierà il 19 agosto e terminerà la settimana del 9 settembre.
- La fase 3 inizierà la settimana del 9 settembre e terminerà il 19 ottobre.
Cosa cambierà?
• Per i pedoni:
• Sarà mantenuto l'accesso ai negozi e agli ingressi dei parcheggi vicini.
• Il percorso pedonale sarà modificato su Boulevard Marcel Perdereau.
• Per gli automobilisti:
Il traffico sulla RN7 non sarà interrotto ma ridisegnato.
• Per il parcheggio:
I parcheggi saranno rimossi puntualmente intorno al sottopassaggio stradale.
• Per gli autobus:
La fermata dell'autobus "Marx Dormoy" può subire cambiamenti in entrambe le direzioni di traffico, sarà quindi spostata di alcuni metri.
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e ci scusiamo per l'inconveniente.