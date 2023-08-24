Finanziamenti e attori
Finanziamento
Infrastrutture: 223,5 milioni di euro, valore 2011
Tram: 29 milioni di euro, valore 2018 (Île-de-France Mobilités)
Operazioni (Île-de-France Mobilités)
Stato
Attraverso il Contratto di Piano Stato-Regione 2015-2020 (CPER) che mobilita 7,6 miliardi di euro, lo Stato contribuisce alla modernizzazione e allo sviluppo delle linee di trasporto nell'Île-de-France per soddisfare le sfide di viaggio e le aspettative dei residenti dell'Ile-de-France.
Regione Île-de-France
Per soddisfare la domanda di tutti gli utenti, la Regione sta investendo molto per modernizzare e ampliare la rete di trasporto pubblico. Sostiene inoltre lo sviluppo della pratica quotidiana della bicicletta e nuovi usi della strada come il carpooling o le corsie riservate a autobus e taxi. Sta sviluppando una politica risoluta per combattere la congestione e sostenere l'innovazione stradale. Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione è impegnata nella rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. La creazione di nuove linee tranviarie fa parte di questo grande programma. La Regione vi dedica risorse finanziarie molto significative.
Dipartimento dell'Essonne
Al fine di soddisfare al meglio le esigenze essenziali per lo sviluppo del territorio, il Dipartimento dell'Essonne destina 450 milioni di euro alla mobilità per il periodo 2017-2021. Questo investimento contribuisce, in particolare, allo sviluppo di una rete strutturante di trasporto pubblico volta a rafforzare la rete territoriale, a promuovere gli scambi con i principali poli economici e a facilitare l'accesso degli Essonniens alla rete regionale (RER, Grand Paris Express). Rende inoltre la strada una leva importante per migliorare gli spostamenti e contribuisce a sviluppare l'uso di modalità alternative e attive.
RATP
Il Gruppo RATP è responsabile della gestione del progetto per due componenti del progetto in relazione alla fase 1 del tram T7: l'ampliamento del sito di manutenzione e stoccaggio (SMR) a Vitry-sur-Seine e l'adeguamento della stazione di controllo per l'estensione del tram T7. Sistema di linea (informazioni ai passeggeri, biglietteria, segnalamento, telecomunicazioni)
Île-de-France Mobilités
In qualità di autorità organizzatrice della mobilità nell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia soluzioni innovative per soddisfare tutte le forme di mobilità. Ascoltando i residenti dell'Ile-de-France, lavora ogni giorno per migliorare i loro spostamenti quotidiani. Per fare questo, ha intrapreso un ambizioso programma di modernizzazione dei trasporti con budget senza precedenti (nuovi treni e autobus, rafforzamento delle linee di autobus,...). Île-de-France Mobilités investe costantemente per migliorare l'accessibilità nelle stazioni, il che contribuisce a migliorare il comfort di viaggio di tutti i residenti dell'Ile-de-France. Sono inoltre impiegate maggiori risorse per migliorare la sicurezza dei passeggeri (rafforzamento della presenza umana sul terreno, sviluppo della videoprotezione, ecc.). Île-de-France Mobilités pensa anche alla mobilità nel senso più ampio offrendo ai residenti dell'Ile-de-France nuove soluzioni di mobilità per i loro viaggi: park and ride, parcheggi per biciclette con spazi Véligo vicino alle stazioni, sviluppo di spazi di micro-working nelle stazioni, ecc. Île-de-France Mobilités immagina costantemente nuovi servizi per rendere i tuoi viaggi più semplici e fluidi, con una rete di trasporti che cresce ogni giorno. Île-de-France Mobilités è anche l'autorità aggiudicatrice dell'estensione del tram T7.