All'uscita della corsia di emergenza del Centre Hospitalier Sud Francilien, Tzen 4 si unisce alla RN7, costeggiando il quartiere Tarterêts e il liceo Doisneau.

Dopo aver attraversato la RN7, prende la nuova corsia creata nell'ambito del progetto ZAC Montagne des Glaises che è stato consegnato alla fine del 2016. Il percorso si unisce quindi alla stazione RER D di Corbeil-Essonnes, dove sarà fornito un collegamento con Tzen 1, RER D e molte linee di autobus esistenti.

La città di Corbeil-Essonnes ospita anche il Tzen 4 Bus Operations Centre, che è una struttura chiave per il progetto.