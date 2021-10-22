Ris-Orangis
L'inserimento di Tzen 4 in Ris Orangis
A Ris-Orangis, Tzen 4 prenderà la Route de Grigny, la Rue de La Fontaine, la Place du Moulin à Vent e poi la Rue Pierre Brossolette. Alla rotonda, a sud di rue Pierre Brossolette, la linea si unisce al sito esistente utilizzato in particolare dalla 402.
Nella città di Ris-Orangis, il Tzen 4 corre su un sito dedicato ad eccezione di un tratto non contrassegnato sulla strada per Grigny (tra rue du Château d'Eau e de la Fontaine) dove l'autobus sarà nel traffico generale.
Cinque stazioni punteggiano il percorso di Tzen 4 a Ris-Orangis: Albert Camus, per servire l'omonimo collegio, Moulin à Vent, Auguste Plat, Mare à Pilâtre e Bois de l'Epine, in corrispondenza della RER D e di molte linee di autobus.