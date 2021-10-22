Viry-Châtillon – Grigny
L'inserimento di Tzen 4 a Viry-Chatillon e Grigny
Il capolinea settentrionale di Tzen 4 si trova in Place de la Treille a Viry-Chatillon. Attraversa quindi il quartiere Grande Borne prendendo prima l'Avenue de la Grande Borne fino alla stazione La Carpe, quindi la voie de la Plaine, una nuova corsia consegnata alla fine del 2017 come parte del progetto urbano. Serve il Centre de Vie Sociale e poi si unisce a Place du Damier.
Quattro stazioni punteggeranno il percorso nel quartiere: La Treille, Place de la Carpe, Centre de la Vie Sociale e Le Damier.
Il Tzen 4 servirà strutture pubbliche come la palestra Meridien, molte scuole e negozi locali.
Quindi, il Tzen 4 attraversa la A6 dal ponte commissionato nel 2013 e prende in prestito il sito pulito che viene costruito come parte della ZAC Grigny Centre-Ville.
Nella ZAC sono previste due stazioni: La Ferme Neuve, in corrispondenza del futuro tram-treno T12, e il progetto Grigny Cœur de Ville.
La linea attraversa poi il quartiere Grigny 2 dove Tzen 4 si collegherà con la stazione RER D Grigny Centre. Questo quartiere beneficerà di un progetto di riabilitazione che consentirà di avviare un rinnovamento globale e integrato dei quartieri di Surcouf, Sablon e Tuilerie.