A Évry-Courcouronnes, Tzen 4 continua il suo percorso sul proprio sito esistente e riprende l'attuale percorso della linea 402. Serve le seguenti stazioni: Marchais Guesdon, Orme à Martin, Georges Brassens e Jean Renoir, Les Miroirs, Agora, Évry Courcouronnes, Jean Rostand, Lisière des deux parcs, Place de la Commune, Jean Malézieux, Temps des Cerises e Bras de Fer. La stazione Parc des Loges viene rimossa e la stazione Monseigneur Roméro viene spostata per consentire un migliore sfruttamento di Tzen 4.

Le stazioni delle linee 404 e 413 saranno spostate sulle strade adiacenti, completando l'offerta di trasporto, in particolare nel cuore del quartiere dei canali.