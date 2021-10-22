Évry-Courcouronnes
A Évry-Courcouronnes, Tzen 4 continua il suo percorso sul proprio sito esistente e riprende l'attuale percorso della linea 402. Serve le seguenti stazioni: Marchais Guesdon, Orme à Martin, Georges Brassens e Jean Renoir, Les Miroirs, Agora, Évry Courcouronnes, Jean Rostand, Lisière des deux parcs, Place de la Commune, Jean Malézieux, Temps des Cerises e Bras de Fer. La stazione Parc des Loges viene rimossa e la stazione Monseigneur Roméro viene spostata per consentire un migliore sfruttamento di Tzen 4.
Le stazioni delle linee 404 e 413 saranno spostate sulle strade adiacenti, completando l'offerta di trasporto, in particolare nel cuore del quartiere dei canali.
L'inserimento di Tzen 4 a Évry-Courcouronnes
In termini di strutture pubbliche e private, il percorso Tzen 4 passa vicino al centro commerciale Agora, all'Università Évry Val d'Essonne, alla Facoltà di Commercio, alle grandes écoles (ENSIIE, IMT-BS, Télécom SudParis), al Génopôle, allo SNECMA e al Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF). Lasciando la stazione RER D di Bras de Fer, il Tzen 4 continua il suo viaggio sul proprio sito esistente, lungo la RD91 e poi attraversa il Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) situato a Corbeil-Essonnes. Nell'area CHSF, il sito pulito è condiviso con i veicoli di emergenza.