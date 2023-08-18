Cos'è un autobus T Zen?
Data di pubblicazione: 23 marzo 2021
Da quasi 10 anni, Île-de-France Mobilités sviluppa un'offerta di trasporto speciale: gli autobus T Zen. Grazie alla sua priorità ai semafori e al suo traffico su corsie per lo più riservate, questa modalità di trasporto combina le prestazioni e la qualità del servizio del tram con la flessibilità dell'autobus.
Frequente, affidabile, accessibile a tutti e chiaramente identificabile... l'autobus T Zen ha molti vantaggi!
Il T Zen 5 è un progetto innovativo che non esiste ancora nell'Ile-de-France: promuovendo il trasferimento modale verso veicoli con capacità e rispettosi dell'ambiente, fa parte dell'ambiziosa politica di Ile-de-France Mobilités in termini di sviluppo sostenibile.
