Il piano di mobilità nell'Île-de-France
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Il piano di mobilità dell'Île-de-France, approvato dal Consiglio regionale il 24 settembre 2025, definisce il quadro per tutte le politiche di mobilità nell'Île-de-France entro il 2030. Succede al Piano di trasporto urbano dell'Île-de-France (PDUIF), che ha ricoperto questo ruolo per il periodo 2010-2020. Copre tutti i modi di trasporto, le persone (trasporto pubblico, a piedi, in bicicletta, in auto) e le merci (fiume, ferrovia, strada). Promuove azioni coerenti per queste diverse modalità al fine di soddisfare le esigenze di viaggio proteggendo al contempo l'ambiente e la salute.
Uno sviluppo guidato da Île-de-France Mobilités
Guidato da Île-de-France Mobilités, lo sviluppo del Piano di mobilità si è basato sulla mobilitazione di tutte le parti interessate alla mobilità nell'Île-de-France:
- La regione Île-de-France
- Lo Stato
- Dipartimenti, intercomunalità e comuni
- Operatori e attori del trasporto di persone e merci
- Associazioni e attori economici del territorio
Île-de-France Mobilités ha organizzato numerosi workshop con tutte queste parti interessate. L'obiettivo era raccogliere le loro idee e conoscere le loro priorità per il futuro della mobilità, tenendo conto della diversità dei territori dell'Île-de-France, dalle parti più dense a quelle più rurali.
La consultazione normativa è stata organizzata dalla Regione Île-de-France, con in particolare un'inchiesta pubblica alla quale tutti i residenti dell'Ile-de-France sono stati invitati a partecipare per esprimere il loro parere sul progetto di piano.
Obiettivi ambiziosi per affrontare le principali sfide nella regione Ile-de-France
Il Piano della mobilità mira a cambiare le pratiche di viaggio verso una mobilità più sostenibile entro il 2030.
Per raggiungere questo obiettivo, sono stati fissati obiettivi ambiziosi:
Preservare l'ambiente e la salute di tutti
- 26% di emissioni di gas serra tra il 2019 e il 2030
- Rispetto dei valori limite normativi per la concentrazione di inquinanti atmosferici in tutta l'Île-de-France
- 50% di morti e feriti gravi sulle strade e nelle strade dell'Île-de-France (tra il 2015-2019 e il 2025-2029)
Cambiare l'uso di diverse modalità per una mobilità più sostenibile
- 15% degli spostamenti in auto e su due ruote motorizzate (tra il 2019 e il 2030)
- +15% di spostamenti con i mezzi pubblici (tra il 2023 e il 2030)
- Aumento di 3 volte degli spostamenti in bicicletta
Verso una flotta stradale più pulita nel 2030
- 30% di auto elettriche o ibride plug-in e veicoli commerciali leggeri
- Autobus e pullman puliti al 100%
- 32% di autocarri puliti
Un piano d'azione in quattordici assi e quarantasei azioni
Per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi, il Piano della Mobilità si basa su una strategia di azione basata sull'attivazione di tutte le leve su cui gli attori pubblici possono agire.
Asse 1 - Sviluppare l'uso del trasporto pubblico rendendolo più attraente
Per raggiungere gli obiettivi ambientali, l'uso del trasporto pubblico deve continuare a crescere.
Per far sì che il maggior numero possibile di persone voglia utilizzarli quotidianamente, la rivoluzione dei trasporti continua con un'offerta sempre più sicura, efficiente e adattata a ciascun territorio e ai suoi abitanti.
Asse n° 2 - Porre i pedoni al centro delle politiche di mobilità
Camminare fa bene alla salute, sì, e anche all'ambiente.
Quindi, per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a scegliere di camminare quando possono, il piano prevede di sistematizzare la priorità data ai pedoni nello sviluppo dello spazio pubblico e di migliorare le loro condizioni di viaggio con, ad esempio, la creazione di spazi e marciapiedi più sicuri e confortevoli (panchine, illuminazione, inverdimento, ecc.).
Asse n°3 - Garantire viaggi inclusivi rendendo accessibili le reti
Come?
- Accelerando l'accessibilità delle strade nei centri abitati (ad esempio, marciapiedi adattati e attraversamenti pedonali) con un approccio che tenga conto dei diversi tipi di disabilità
- Continuando a rendere accessibile la rete di trasporto pubblico già in corso
Consulta le politiche di accessibilità della rete Ile-de-France:
Asse n°4 - Incoraggiare l'uso della bicicletta
Come?
- Rendendo la pratica più facile e sicura su base giornaliera, sviluppando piste ciclabili e aumentando il numero di parcheggi per biciclette nelle case e negli uffici, ma anche sulla strada e vicino alle stazioni ferroviarie e alle stazioni di trasporto
- Promuovendo la bicicletta e offrendo servizi associati come il servizio di noleggio Véligo, la riparazione o l'elettrificazione della sua bicicletta
- Continuando gli aiuti all'acquisto per rendere la pratica accessibile al maggior numero possibile di persone
Asse 5 - Sostenere l'uso condiviso delle automobili
Come?
- Incoraggiando e facilitando il carpooling
- Creando linee di carpooling (soprattutto nelle periferie, a volte lontane dalla rete ferroviaria di trasporto pubblico).
- Inquadrando la qualità dei servizi degli operatori di car sharing
Asse n° 6 - Facilitare il passaggio da un modo di trasporto all'altro per lo stesso viaggio
Per coinvolgere i residenti dell'Ile-de-France nella scelta della mobilità sostenibile, è necessario garantire una connessione fluida tra le diverse modalità di trasporto disponibili sul territorio.
Questo è chiamato intermodalità.
Vale a dire, essere in grado di passare dall'auto, al treno e all'autobus o alla bicicletta, al tram e alla metropolitana, con semplicità, e questo, per lo stesso viaggio.
È possibile consultare tutti i piani generali dell'intermodalità:
Asse 7 - Rendere la strada più multimodale, sicura e sostenibile
Come?
- Dando priorità e sviluppando la rete stradale per una maggiore sicurezza
- Implementando corsie dedicate per il trasporto pubblico e il carpooling
- Migliorare la qualità del servizio di tutti i modi di trasporto sulla rete stradale
- Migliorando le prestazioni ambientali della rete stradale, in particolare per adattarla ai cambiamenti climatici e ridurre il rumore per i residenti locali
Asse n° 8 - Migliore condivisione della strada tra i diversi modi di trasporto
L'obiettivo? Condividere efficacemente le corsie di traffico urbano tra le diverse modalità di trasporto, a favore di modalità alternative all'auto privata (a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici).
Asse 9 - Adattare la politica dei parcheggi ai diversi territori
L'obiettivo è quello di adottare un approccio globale alle politiche di parcheggio, affrontando sia gli spazi privati (limitando la costruzione di parcheggi auto in nuovi edifici (uffici, abitazioni) in aree ben servite dai trasporti) sia i parcheggi pubblici su strada.
L'obiettivo è garantire la coerenza con altre politiche di mobilità, in particolare quella del trasporto pubblico, e con i comuni limitrofi.
Asse 10 - Sostenere una logistica più sostenibile ed efficiente
Che aspetto ha una logistica più sostenibile?
- L'ottimizzazione della logistica urbana, ultimo anello percorso dalle merci, migliorando l'organizzazione delle consegne in città
- La transizione energetica dei veicoli
- O la crescita del trasporto merci per via navigabile interna o per ferrovia
Asse 11 - Accelerare la transizione energetica dei veicoli
Come? A cura di:
- Aiuti all'acquisto di veicoli meno inquinanti
- L'installazione di stazioni di ricarica elettrica
- La transizione della flotta di autobus e pullman dell'Île-de-France Mobilités verso l'energia pulita
- Lo sviluppo del rifornimento di energie più sostenibili (bioNGV, idrogeno, ecc.)
Scopri il nostro articolo sulla transizione energetica dei veicoli nell'Île-de-France:
Asse 12 - Coordinare una politica di solidarietà per i servizi di mobilità
Rendendo accessibili i servizi di mobilità ai residenti dell'Ile-de-France economicamente più vulnerabili (tariffe di solidarietà, aiuti per l'ecomobilità, consigli per facilitare la mobilità).
Scopri le tariffe e i pacchetti scolastici in Île-de-France:
Asse 13 - Agire a favore di una mobilità turistica più sostenibile
L'obiettivo è facilitare la mobilità dei turisti per esplorare l'Île-de-France e visitare i siti turistici.
L'obiettivo? Fornire opzioni che migliorino l'esperienza dei viaggiatori e li incoraggino a utilizzare modalità sostenibili.
Asse n° 14 - Cambiare le abitudini di viaggio
Questo asse consiste nell'agire sul comportamento dei residenti dell'Ile-de-France per incoraggiarli a pratiche di mobilità più sostenibili, rivolgendosi in particolare ai datori di lavoro e al pubblico scolastico.
Scopri le azioni svolte con le aziende:
Con il piano di mobilità per il 2030, la regione dell'Île-de-France sarà la prima regione in Francia sulla strada della neutralità carbonica entro il 2050!
Attuazione collettiva adattata a tutti i territori
L'attuazione del Piano di mobilità 2030 coinvolge non solo Île-de-France Mobilités, ma tutti gli attori regionali della mobilità che hanno partecipato al suo sviluppo.
Le azioni riguardano molte competenze legate alla mobilità: organizzazione del trasporto pubblico, ma anche sviluppo e gestione delle strade, polizia stradale, organizzazione dei parcheggi su strada, ecc.
Queste competenze sono responsabilità di molti attori nell'Île-de-France, compresi i servizi dello Stato, della Regione, dei dipartimenti, delle intercomunalità (EPCI) e dei comuni.
L'attuazione del Piano di mobilità si basa quindi sull'articolazione e il coordinamento degli interventi di tutti questi stakeholder, nonché degli attori privati che contribuiscono a far funzionare la mobilità nella regione di Parigi.
Il Piano di mobilità non intende dettagliare tutte le misure da adottare a livello locale. Il Codice dei trasporti prevede che sia integrato da piani di mobilità locale (PLM) che dettagliano e specificano il contenuto. Île-de-France Mobilités supporta le intercomunalità responsabili dello sviluppo di questi PLM per guidarle in questa declinazione e fornire loro supporto metodologico. I piani urbanistici locali (PLU) elaborati dai comuni o dalle intercomunalità sono anche strumenti essenziali per l'attuazione concreta del piano di mobilità.