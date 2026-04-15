Il piano di mobilità nell'Île-de-France

Con il piano di mobilità per il 2030, la regione dell'Île-de-France sarà la prima regione in Francia sulla strada della neutralità carbonica entro il 2050!

Attuazione collettiva adattata a tutti i territori

L'attuazione del Piano di mobilità 2030 coinvolge non solo Île-de-France Mobilités, ma tutti gli attori regionali della mobilità che hanno partecipato al suo sviluppo.

Le azioni riguardano molte competenze legate alla mobilità: organizzazione del trasporto pubblico, ma anche sviluppo e gestione delle strade, polizia stradale, organizzazione dei parcheggi su strada, ecc.

Queste competenze sono responsabilità di molti attori nell'Île-de-France, compresi i servizi dello Stato, della Regione, dei dipartimenti, delle intercomunalità (EPCI) e dei comuni.

L'attuazione del Piano di mobilità si basa quindi sull'articolazione e il coordinamento degli interventi di tutti questi stakeholder, nonché degli attori privati che contribuiscono a far funzionare la mobilità nella regione di Parigi.

Il Piano di mobilità non intende dettagliare tutte le misure da adottare a livello locale. Il Codice dei trasporti prevede che sia integrato da piani di mobilità locale (PLM) che dettagliano e specificano il contenuto. Île-de-France Mobilités supporta le intercomunalità responsabili dello sviluppo di questi PLM per guidarle in questa declinazione e fornire loro supporto metodologico. I piani urbanistici locali (PLU) elaborati dai comuni o dalle intercomunalità sono anche strumenti essenziali per l'attuazione concreta del piano di mobilità.