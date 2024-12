La rete Île-de-France Mobilités

Un nuovo sistema di trasporto pubblico è in costruzione per tutti gli abitanti della regione Ile-de-France! Saranno costruiti più di 100 chilometri di linee di tram e 200 chilometri di linee di metropolitana e RER per completare la rete attuale e semplificare gli spostamenti da periferia a periferia.

Mobilità come servizio nell'Ile-de-France

Una visione globale della mobilità è oggi essenziale per semplificare la vita dei passeggeri e offrire la scelta migliore per spostarsi. È questo il senso del MaaS (Mobility as a Service).

Per saperne di più sulla strategia MaaS di Ile-de-France Mobilités