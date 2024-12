Trasporto di facile accesso

Volete trovare un percorso adatto alle vostre esigenze e ai vostri vincoli? Se avete difficoltà a spostarvi, se siete in sedia a rotelle, con un bambino in passeggino o con molti bagagli, siamo qui per aiutarvi. Online, al telefono o in stazione, contattateci e vi illustreremo le soluzioni adatte alle vostre esigenze.