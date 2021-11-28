Avis publiés

Bus

Aménagements dédiés aux bus - Quartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

Le projet - Autre

Plutôt favoriser l'accès au plateau autrement qu'en passant par Massy serait plus judicieux.

Le projet propose ne répondra aucunement aux problématiques actuelles d'accès au plateau du quartier polytechnique à partir des transports en commun. La création de voies de bus dédiées sur le platea

Le projet - Palaiseau

Stations 3 et 4

Il est prématuré de définir une station à l'entrée de l’École polytechnique (4, variante 2), la Société du Grand Paris prévoit des mesures conservatoires pour la réalisation d'une gare supplémentair

Le projet - Palaiseau

Une voie spécifique bus non nécessaire autour de l'IP Paris

Bonjour, Merci de cette opportunité de donner mon avis. Si je suis convaincue de l'utilité de la voie qui relie la gare de Massy-Palaiseau jusqu'au rond-point de l'entrée du campus de Polytechniq

Le projet - Massy Palaiseau

Insertion de type latéral extérieur

Bonjour, Je souhaiterai donner mon avis sur le projet d'aménagements dédiés au Bus dans le quartier de l’École Polytechnique. Il me semble qu'un aspect de l’insertion de type latérale extérieur

Le projet - Palaiseau

TCSP inutile dans Polytechnique

Remarque préliminaire : dans le projet global d'aménagement l'environnement existant n'a pas été pris en compte. De très nombreux arbres âgés, beaux et sains ont été coupés inutilement. Certains ont

Le projet - Palaiseau

Préservation des espaces verts commun

Bonjour, Le doublement de la ligne de bus par une route pour les voitures autour de Polytechnique réduit ENCORE beaucoup les espaces verts. Une voie partagée entre les voitures et les bus prioritaire

Le projet - Massy Palaiseau

Contribution des antennes de Palaiseau, Massy et Paris Saclay de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette

Contribution des antennes de Palaiseau, Massy et Paris Saclay de l'association Mieux se Déplacer à Bicyclette Les documents présentés mettent en avant l'important potentiel des déplacements à vélo s

Le projet - Palaiseau

Le maillage cyclable principal du quartier Polytechnique

Le besoin premier des cyclistes est d’avoir des axes cyclables rapides, sécurisés et continus sur de grandes distances. Ici, il s’agit surtout des axes est-ouest. Cette question dépasse le périmètre d

Le projet - Palaiseau

Projet interessant a condition de ne pas faire un circuit de course automobile

Je comprends la logique du projet d'assurer une voirie adapte aux bus quand ils contournent le campus. La possibilité que cela s'accompagne par la construction d'une piste cyclable est clairement quel

Le projet - Palaiseau

Suggestions aménagements vélos

Je salue cette initiative nécessaire. Il n'y a aucun argument en faveur de l'utilisation de la voiture sur le plateau et ses environs si les pistes cyclables sont là. En plus de pistes cyclables, il