Avis publiés

tremblay-en-france

circulation facilitée sur l'ensemble du tracé ?

bonjour, permettre une meilleure desserte et régularité des bus est une bonne idée. Sur la partie descendante vers/montante de la gare du Vert galant utiliser une voie pour les bus semble judicieux pu

Caractéristiques du projet

Département de Seine Saint Denis

Le Département de Seine-Saint-Denis est engagé avec Ile-de-France Mobilités (IdFM) pour accompagner le projet de bus en site propre Aulnay-sous-Bois – Tremblay-en-France. Nous partageons avec IdFM et

villepinte

Négatif

Pas favorable au projet car circulation sur ce boulevard est mauvaise seulement le soir et la création d’un couloir de bus va crée plus d’insécurité et les jeunes vont passer dans ce couloirs faire du

aulnay-sous-bois

Profitons-en pour faire de la place aux mobilités actives (piétons, vélos)

Profitons de la rénovation de la ligne 15 pour faire + de place aux transports collectifs mais aussi aux mobilités actives. Cela signifie : 1) Comprendre pourquoi autant de voitures traversent le po

aulnay-sous-bois

Contribution d’Aulnay à Vélo, avec le Collectif Vélo Île-de-France

Ceci est la contribution d’Aulnay à Vélo et du Collectif Vélo Île-de-France, dont fait partie l’association. Le projet de TCSP offre des perspectives d'aménagement et de requalification de certaines

aulnay-sous-bois

Portion gare aulnay sous bois

Bonjour, Il faut constater que l'usage du vélo ne fait pas partie de l'objectif politique de la mairie d'Aulnay sous bois qui lors des dernières élections municipales a rendu le vélo responsable de c

aulnay-sous-bois

Contestation des partis pris d'aménagement

Le projet de TCSP prévoit de libérer des emprises publiques en vue de fluidifier la circulation des bus de l'actuelle ligne 15. Toutefois entre le pont de la croix blanche et l'arrêt lapin sauté, le s

villepinte

Partie RD40

Cette route a été initialement parfaitement conçue (c'est rare) bien que sa fluidité native ait été ultérieurement dénaturée par un marquage au sol désastreux. Ce qu'il ne faut pas faire : - Couper l

tremblay-en-france

Enfin mes doifférentes interventions prises en considération

Voilà des années que nous réclamions un changement concernant l'exploitation de la ligne 15 sur la partie du Vert Galant à la place Jean-Jaurès. Du temps où la ligne était gérée par la CIF, malgré d

aulnay-sous-bois

EST-IL VRAIMENT NÉCESSAIRE DE PASSER PAR LE PONT DE LA CROIX-BLANCHE?

Les voiries aulnaysiennes (Mitry, Princet, Vallès, Pont de la Croix-Blanche) sont très contraintes et ne permettront pas de mettre en place un site propre complet. On peut imaginer, cependant, une rég