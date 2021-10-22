Avis publiés

Publié le
circulation facilitée sur l'ensemble du tracé ?
bonjour, permettre une meilleure desserte et régularité des bus est une bonne idée. Sur la partie descendante vers/montante de la gare du Vert galant utiliser une voie pour les bus semble judicieux pu
Département de Seine Saint Denis
Le Département de Seine-Saint-Denis est engagé avec Ile-de-France Mobilités (IdFM) pour accompagner le projet de bus en site propre Aulnay-sous-Bois – Tremblay-en-France. Nous partageons avec IdFM et
Négatif
Pas favorable au projet car circulation sur ce boulevard est mauvaise seulement le soir et la création d’un couloir de bus va crée plus d’insécurité et les jeunes vont passer dans ce couloirs faire du
Profitons-en pour faire de la place aux mobilités actives (piétons, vélos)
Profitons de la rénovation de la ligne 15 pour faire + de place aux transports collectifs mais aussi aux mobilités actives.
Cela signifie :
1) Comprendre pourquoi autant de voitures traversent le po
Contribution d’Aulnay à Vélo, avec le Collectif Vélo Île-de-France
Ceci est la contribution d’Aulnay à Vélo et du Collectif Vélo Île-de-France, dont fait partie l’association.
Le projet de TCSP offre des perspectives d'aménagement et de requalification de certaines
Portion gare aulnay sous bois
Bonjour,
Il faut constater que l'usage du vélo ne fait pas partie de l'objectif politique de la mairie d'Aulnay sous bois qui lors des dernières élections municipales a rendu le vélo responsable de c
Contestation des partis pris d'aménagement
Le projet de TCSP prévoit de libérer des emprises publiques en vue de fluidifier la circulation des bus de l'actuelle ligne 15. Toutefois entre le pont de la croix blanche et l'arrêt lapin sauté, le s
Partie RD40
Cette route a été initialement parfaitement conçue (c'est rare) bien que sa fluidité native ait été ultérieurement dénaturée par un marquage au sol désastreux.
Ce qu'il ne faut pas faire :
- Couper l
Enfin mes doifférentes interventions prises en considération
Voilà des années que nous réclamions un changement concernant l'exploitation de la ligne 15 sur la partie
du Vert Galant à la place Jean-Jaurès. Du temps où la ligne était gérée par la CIF, malgré d
EST-IL VRAIMENT NÉCESSAIRE DE PASSER PAR LE PONT DE LA CROIX-BLANCHE?
Les voiries aulnaysiennes (Mitry, Princet, Vallès, Pont de la Croix-Blanche) sont très contraintes et ne permettront pas de mettre en place un site propre complet. On peut imaginer, cependant, une rég